DOMMEN KLAR: Mannen, som har vært deltager i et kjent norsk realityprogram, nekter straffskyld.

Voldtektstiltalt realitydeltager dømt til fire år og fem måneder fengsel

Mannen er dømt til fire år og fem måneder fengsel for voldtekt av en mindreårig jente. Forsvarer opplyser at dommen ankes.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Min klient står fast på det han har hevdet, at han ikke har gjort dette. Han har ikke hatt noen form for seksuell omgang med fornærmede, sier mannens forsvarer til VG og legger til:

– Dommen vil bli anket inn til lagmannsretten, og anken vil gjelde bevisbedømmelse under skyldspørsmålet.

Mannen har hele veien nektet straffskyld, og har nektet for å ha hatt seksuell kontakt med fornærmede.

Nå er han dømt til fire år og fem måneder fengsel. Ifølge dommen er han tillegg dømt til å betale 170.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

– Det er ikke bevis med tyngde som tilsier at min klient er skyldig. Saken munner ut i et spørsmål om troverdighet, altså hvem man skal tro på. Jeg mener det ikke er nok, det må være andre bevis som støtter opp. Det har stor betydning at det ikke foreligger tekniske bevis, da tenker jeg særlig på DNA. Da mener jeg vi må få en ny prøvelse av saken i lagmannsretten, sier forsvarer.

Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Han skal ha slått fornærmede i ansiktet to ganger, og er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 år og 16 år.

Rettssaken var oppe i den aktuelle tingretten før jul. Den siste dagen i retten ba aktor om fire år og fem måneder fengsel for mannen. Hun sa at voldtekten fremstår som målrettet og kynisk.

Det er ingen tekniske bevis eller vitner til selve hendelsen, og det er bestridt om tiltalte og fornærmede har hatt seksuell omgang.

Aktor trakk frem at fornærmedes forklaring har vært lik gjennom to og et halvt år, og at hennes forklaring kan bekreftes av flere – i motsetning til tiltaltes forklaring som har forandret seg. Aktor sa at det er ingen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring.

Forsvarer var i retten kritisk til å legge fornærmedes forklaring til grunn som den hele og fulle sannhet, og mente at tiltalte skal frifinnes.

Mannen har vært deltager i et kjent norsk realityprogram. Han var under etterforskning da han dro på innspilling.

Ulike forklaringer

Aktor har gjennom rettssaken påpekt flere ganger at tiltaltes forklaring i retten avviket fra det han har fortalt i avhør med politiet. Fornærmede og tiltalte har forklart seg svært ulikt om hendelsen.

Fornærmede sa hun møtte tiltalte via snapchat. Det var hun, tiltalte og en kompis av tiltalte som var til stede på et vorspiel den aktuelle kvelden, og hun sa det ble kyssing under drikkelek.

Tiltalte sa det ikke var kyssing under drikkelek, og at de møttes via datingappen Tinder. Ettersom det er aldersgrense på appen antok han at fornærmede var 18 år. Fornærmede nektet for at hun hadde tinder.

Fikk traumebehandling

Fornærmede sa at hun og tiltalte deretter bestemte seg for å gå inn på et soverom og ha samleie. Hun sa dette var ønsket fra hennes side.

Det var senere samme kveld hendelsen beskrevet i tiltalen skal ha skjedd, da fornærmede hadde et ønske om å dra hjem. Fornærmede sa de hadde samleie mot hennes vilje, og at hun ble slått i ansiktet med knyttet neve, noe tiltalte nektet for.

– Det var mot min vilje. Jeg prøver å presse han unna og vri meg unna, og riste han på av en eller annen måte, sa fornærmede.

Dagen etter hendelsen var fornærmede på overgrepsmottaket. Det ble ikke gjort tekniske funn som knytter tiltalte til fornærmede. Fornærmede fikk i ettertid traumebehandling som følge av hendelsen.

Redd han var voldelig

Et vitne som forklarte seg er en person som tidligere har hatt status som fornærmet i en annen voldtektssak mot tiltalte, som er henlagt.

Hun sa i sin vitneforklaring at hun og tiltalte periodevis har hatt et seksuelt forhold, og at det startet ved at de to møttes på et utested. Aktor spurte flere spørsmål knyttet til deres seksuelle forhold. Vitnet beskrev det som «skummelt».

Aktor bekreftet til VG i forkant av rettssaken at tiltalte i utgangspunktet var siktet og ble etterforsket for to forhold av voldtekt, hvor begge anmeldelsene kom i forkant av TV-innspillingen.

Aktor understrekte i retten torsdag:

– Den saken er henlagt. Det er viktig å understreke at han er å anses som uskyldig for det forholdet.