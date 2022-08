BRUDD: Det svenske stjerneparet er svært populære på sosiale medier. Søndag kveld annonserer de sin skilsmisse på Instagram.

Svensk influenserpar skilles

Janni Delér (32) og Jon Olsson (40) skilles etter elleve år. – Vi vil alltid elske hverandre, skriver influenserne på Instagram.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er sannsynligvis det siste innlegget vi noen gang trodde vi skulle skrive, men tidlig i sommer bestemte vi oss for å ikke være et par lenger, skriver paret i et felles Instagram-innlegg.

Janni Delér (32) er en av Sveriges største influensere med over 1,2 millioner følgere på Instagram.

Jon Olsson (40) er en svensk frikjørerstjerne og populær youtuber med over 1,5 millioner abonnenter.

Kjendisparet skilles etter elleve år. De har to barn sammen, og har vært bosatt på Kypros den siste tiden. Sammen driver de også klesmerket C’est Normal.

– Vi vil alltid elske hverandre, bare på en annen måte. Vi har vokst fra hverandre og vi tror at alle forhold kan endre seg. I stedet for å være et par vil vi være en familie med mye kjærlighet på en annen måte, skriver de videre i innlegget.

Beslutningen skal ha blitt tatt for en stund siden.

– Ingenting annet har skjedd, så ingen grunn til å spekulere, skriver de.

Delér og Olsson er svært populære på sosiale medier, hvor de deler glimt fra sitt luksuriøse liv.

I mars møtte paret kraftig kritikk under en reise til Saudi-Arabia. Amnesty Norge beskyldte dem for å glorifisere det kontroversielle landet.