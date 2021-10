Anniken Jørgensen og dansepartner Santino Mirenna.

Trekker seg fra «Skal vi danse»

Anniken Jørgensen trekker seg fra «Skal vi danse».

Av Kaia Hauge Nustad

Anniken Jørgensen, også kjent som Annijor, har vært en av 12 kjendiser som har svingt seg på parketten i høstens «Skal vi danse»-sesong.

Nå er imidlertid deltagelsen kommet til veis ende for influenseren. På grunn av sykdom får ikke Jørgensen vært med i kveldens sending, og er dermed også ute av konkurransen.

Fått lungebetennelse

Jørgensen har tidligere vært å se i TV-programmene «Bloggerne» og «Farmen kjendis».

I en uttalelse gitt via TV2 beskriver Jørgensen deltagelsen i «Skal vi danse» som et eventyr, med både oppturer og nedturer.

– Jeg har lært så utrolig mye. Så det er med tungt hjerte at jeg ikke kan danse i kveld på grunn av en lungebetennelse. Tusen takk til min dansepartner Santino og resten av gjengen.

Jørgensen sin manager Susanne Kjellhov oppgir til VG at de ikke har ytterlige kommentarer utover uttalelsen gitt til TV2».

Kommer til å bli savnet

Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV2 sier det er leit at Jørgensen sitt «Skal vi danse» eventyr endte slik.

– Hun har vært en strålende deltager som kommer til å bli savnet både innad i «Skal vi danse»-leiren, men helt sikkert også blant seerne. Vi er svært takknemlige for at hun har vært med denne sesongen. Så er det slik, da, at sykdom får ingen av oss gjort noe med. Vi ønsker Anniken riktig god bedring, og håper at hun snart blir frisk igjen.

Ingen nye par ut

Haldorsen opplyser at kveldens sending vil gå som planlagt. Siden Jørgensen trekker seg nå, betyr det at ingen av de syv resterende parene vil stå i fare for å ryke ut i kveldens sending.

– Når Anniken nå er ute av konkurransen, vil ingen andre deltagere måtte forlate «Skal vi danse» i kveld, men det vil bli gjennomført en normal danseduell der paret som får færrest stemmer, går inn i neste lørdag med tre minuspoeng.

Teamet i kveldens sending er filmkveld.

Gudfaren

Første par ut på parketten denne lørdagen er Vinni sammen med dansepartner Rikke Lund, som danset vals i ekte gudfaren stil, til sang av Nino Rota.

Dommerne hadde blandende tilbakemeldinger til artisten.

– Du kommer ikke ordentlig ut av skallet, kommenterer dommer Merete Mørk Lingjærde.

Morten Hegseth på sin side er hakket mer begeistret.

– Du er jo gudfaren Vinni! Sier han entusiastisk.

Vinni fikk 19 poeng av dommerne.