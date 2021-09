KJENDISPAR: Anne Rimmen og Ailo Gaup på Costume Awards i Oslo i 2018.

Anne Rimmen og Ailo Gaups huskrangel: Hevder selger holdt tilbake opplysninger

Anne Rimmen (40) og Ailo Gaup (42) mener de fikk uriktige opplysninger og at mangler ble holdt skjult da de kjøpte funkisvillaen på Tåsen. Dette avviser selger i sitt sluttinnlegg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

12. oktober skal boligtvisten opp i Oslo tingrett.

Ifølge sluttinnleggene krever kjendisparet at selger betaler oppreisning «etter rettens skjønn», at vedkommende sørger for prisavslag, samt dekker alle saksomkostninger.

Rimmen og Gaup ramser opp en rekke rettslige mangler ved boligen, blant annet når det gjelder det elektriske, drenering, bærekonstruksjoner, og asbest. Flere andre forhold er også oppsummert.

Det hevdes i sluttinnlegget fra Rimmen og Gaups advokat at huset har et stort antall avvik sammenlignet med forventet tilstand, og at det utløser krav om erstatning.

Viser til million-utbedringer

Det påstås fra kjendisparets side at selger og/eller selgers medhjelper har holdt tilbake opplysninger, samt gitt uriktige opplysninger før salget.

Paret dokumenterer diverse utbedringskostnader som til sammen skal ligge på godt over to millioner kroner.

I tillegg forlanger paret erstatning på over 500.000 kroner for tapte leieinntekter, siden utleiedelen i huset ikke har vært mulig å leie ut i den standen den var.

Selger nekter skyld

Selger, på sin side, nekter å ha holdt opplysninger tilbake. Det hevdes i sluttinnlegget fra selger at det er «forventbart at det kan være skjulte feil på brukt eiendom, ikke minst når eiendommen er fra 1935».

Det hevdes videre at kjøper «påtar seg risiko ved kjøp av såkalt ’as is’», som tilfellet er her». Selger har også lagt ved omfattende begrunnelser for at «eiendommen på overtagelsestidspunkt ikke var i vesentlig dårligere stand enn hva som var forventbart for kjøperne».

Selger krever at kjendisparet betaler alle saksomkostninger.

VG har vært i kontakt med advokat Ketil Krohn Venås, som representerer Rimmen og Gaup. Han skriver at han foreløpig ikke har noen kommentar.

Selgers advokat, Bjørn Fredborg Nilsen, har ikke besvart VGs henvendelse.

Kjøpte over takst

Programlederen og motocross-utøveren kjøpte villaen sommeren 2018. Se og Hør skrev den gangen at paret bladde opp litt over 20 millioner kroner – to millioner over takst – for den 344 kvadratmeter store boligen.

Rettssaken skulle etter planen gått i mai, men ble utsatt. Det er satt av tre dager til saken.

Tidligere bodde Rimmen og Gaup i rekkehus på Sagene, en bolig de i sin tid betalte én million over takst for. I fjor ble kjendisparet foreldre for andre gang.

