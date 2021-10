Sophie Elise under forrige utdeling.

Sophie Elise boikotter Vixen: Orker ikke føle meg dritt

Sophie Elise sier forrige runde av Vixen Awards var «så utrolig vanskelig, ydmykende og trist» at hun ikke kommer til å delta under årets utdeling.

Av Siri Berge Christensen

«Jeg setter pris på at dere har nominert meg til «årets business» i Vixen Blogawards, men jeg kommer ikke til å delta og prisen får heller gå til noen andre i så tilfelle» skriver Sophie Elise Isachsen på sin Instagramhistorie.

Fredag ble årets finalister i Vixen Awards 2020 kjent, og Isachsen var altså blant dem.

«Jeg hverken klarer eller orker å sitte på en utdeling å føle meg dritt fordi jeg ikke ane hva som vil skje, forrige runde var så utrolig vanskelig, ydmykende og trist.» fortsetter hun.

Under forrige utdeling vant hun pris for årets business. Etterpå vant Kristin Gjelsvik pris for årets stemme, og i sin takketale langet hun ut mot Isacshen. Se hva hun sa i videoen under.

VG har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra Vixen.

Gjelsvik vant prisen for å ha laget en videoblogg der hun uttalte at Isachsen var «Norges farligste forbilde», som følge av hennes mediedekning av plastiske operasjoner og inngrep.

Fra scenen benyttet Gjelsvik anledningen til å fyre løs mot bloggkollegaen, som satt i salen. Hendelsen skapte store reaksjoner og debatt i ettertid.

Vixen Awards 2020 deles ut på Gamle Logen i Oslo, fredag 22. oktober.