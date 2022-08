MISTET MOREN: .– Min vakre mor er i himmelen nå, skriver Lindsey Vonn på InstaStories.

Lindsey Vonn i sorg

Den tidligere alpinstjernen Lindsey Vonn (37) har mistet moren til sykdommen ALS.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den tidligere OL-vinnerens mor, Lina Lindy Anne Lund, er død – ett år etter at hun ble diagnostisert med ALS, skriver People Magazine.

Lindsey Vonn omtaler selv dødsfallet på Instagram og hyller moren i sitt siste innlegg.

– Hun var et skinnende lys som aldri vil falme og jeg vil for alltid være inspirert av henne, skriver Vonn.

I innlegget deler hun flere bilder av seg og moren helt fra Vonns barndom og frem til den siste tiden.

– Jeg er takknemlig for hvert øyeblikk jeg hadde med henne, men jeg er også takknemlig for at hun ikke lenger lider og nå har fred, skriver Vonn.

Dødelig sykdom

En talsperson for den tidligere alpinisten bekrefter dødsfallet i en uttalelse til People Magazine. I uttalelsen står det at Vonn er svært takknemlig for tiden hun fikk med moren etter at hun fikk diagnosen.

– Til ære for morens iherdige kampånd er Lindsey dedikert til å lære mer og jobbe for oppmerksomhet rundt denne dødelige sykdommen, står det i uttalelsen.

Det er også opprettet en pengeinnsamling der donasjonene skal gå til ALS-forskning.

Info Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) ALS er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte.

Dette medfører gradvis økende lammelse og muskelsvinn. Noen får kognitive vansker.

Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner.

De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Gjennomsnittlig levetid etter påvist diagnose er tre år KILDE: Helse Norge, Store norske leksikon Vis mer

I Norge lever om lag 400 personer med sykdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

I hyllesten av moren inkluderte Vonn et utdrag fra sin selvbiografi. Der forteller hun at moren inspirerte henne ikke fordi hun støttet datterens skikarriere, men fordi hun formet Vonn som menneske utenfor skisporten.

– I all motgang jeg har møtt har jeg fått perspektiv og inspirasjon fra henne. De mange vanskelighetene i livet hennes gjorde henne bare sterkere, snillere og mer ydmyk. Det er den type guts som har formet meg fra jeg var et barn; enten jeg visste det da eller ikke, vet jeg det nå, siterte Vonn fra boken.

Videre uttrykker hun at hun håper hun en dag blir like tøff, optimistisk og energisk som moren.

– Jeg håper jeg en dag kan oppdra barna mine til å bli like fantastisk som deg. Jeg elsker deg.

VINNERE: Lindsey Vonn og Aksel Lund Svindal vant verdenscupen sammenlagt i 2012.

Skrøt av norske alpinister

Vonn vokste opp i delstaten Minnesota, men pendlet tidlig til Colorado for å satse på toppidrettskarrieren.

Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2012, samtidig som den norske alpinisten og forretningsmannen Aksel Lund Svindal og har uttalt seg positivt både om ham og de øvrige norske alpinistene.

– Han er en utrolig snill person. Han er morsom, og blir bare mer morsom etter hvert som man blir kjent med han. Han behandler folk med respekt, det gjør for så vidt alle de norske utøverne. De ser ikke på kvinnelige alpinister som annenrangs vare, uttalte Vonn til NTB under en pressekonferanse i Åre i 2019.

Berømte ekser

Vonn var i et kjærlighetsforhold med golfspilleren Tiger Woods fra 2012 til 2015.

I 2018 ble bilder av Vonn og Woods lekket på internett.

– Jeg følte meg krenket. Jeg tror ikke at det er noe mer pinlig som kunne skjedd i verden. Hvorfor vil noen gjøre det? sa Vonn samme år i et intervju med Sports Illustrated.

PROFILERTE EKSER: Lindsey Vonn og Tiger Woods fotografert i 2013 da de fremdeles var kjærester.

Vonn brøt i 2020 forlovelsen med NHL-proffen P.K. Subban etter tre år sammen.

Etternavnet har Vonn fra ekteskapet med toppalpinisten Thomas Vonn som hun skilte lag med i 2011.

Medaljemessig kan 37-åringen vise til en imponerende karriere. Hun har åtte VM og tre OL-medaljer, til tross for flere skadeavbrudd. Hun vant verdenscupen fire ganger sammenlagt før hun la opp før 2018/2019-sesongen.