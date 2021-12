KAMP: KSI møtte Logan Paul til kamp 8. november 2019 i Los Angeles.

Logan Paul og KSI varsler nyhet

Youtuberne varsler at de kommer med en kunngjøring 4. januar. «Det er bare én måte dette ender på», skriver Paul på sin Instagram. Fansen spekulerer om det kan være en ny kamp på gang.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Tidligere i desember sa Logan Paul (26) i sin podkast «Impaulsive» at en nyhet som inkluderer KSI (28) skulle komme 3. januar. Nå ser det ut som youtube-stjernene har justert seg noe.

Onsdag delte de begge en post med bilder av de to og tittelen «Det siste kapittelet». Det står at den offisielle kunngjøringen vil finne sted live på Instagram klokken 1:00 PST, altså Pacific Standard Time, ni timer bak Norge (men det står ikke om det er 13 på dagen eller 01 på natten det er snakk om).

«Det er bare én måte dette ender på», kommenterer Paul på sin Instagram-konto med nær 22 millioner følgere.

Britiske Olajide Olayinka Williams «JJ» Olatunji, kjent som KSI med nær 11 millioner følgere, har bare tagget Logan Paul i sin oppdatering.

Flere tusen fans har kommentert etter en times tid. Flere ser ut til å ønske det er en kunngjøring om en ny kamp, mens andre nevner kamp live på Instagram eller en type samarbeid, muligens et NFT-samarbeid.

Dexerto mener en ny kamp ikke er sannsynlig, siden KSI vant den forrige.

NYHET: Logan Paul og KSI varsler at de slipper en nyhet 4. januar.

KSI er en av de største profilene på YouTube, og har blitt stor gjennom streaming og spilling av blant annet FIFA.

I senere tid har han også slått seg opp som artist, og ga i 2020 ut et debutalbum. For omverdenen ble han for alvor et kjent navn da han barket sammen med Logan Paul i bokseringen i 2019 og vant.

KSI og Logan økte sin egen popularitet gjennom å krangle med hverandre og var kjent for å slenge dritt om hverandre før de møttes til først én boksekamp i Storbritannia i august 2018, og deretter en til i USA i november 2019.

Den første endte uavgjort, mens KSI vant den andre kampen med noen få poeng.

