SATSER: Sidemen-medlemmene Calfreezy, KSI, Miniminter og Zerkaa på en premierefest i 2018.

Youtube-gruppen Sidemen satser på fastfood

Sidemen satser bredere og har lansert sitt eget matmerke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bare noen uker etter at rapperen DJ Khaled uttalte at han skulle begynne å samarbeide med matselskapet Another Wing, annonserte youtube-stjernene i Sidemen at de også skal begynne med det samme.

Kaller det opp etter seg selv

Sidemen skal samarbeide med REEF, og har allerede bestemt seg for at merket deres skal hete Sides, oppkalt etter dem selv. Det skriver Hot Dinners.

JULEMAT? Vikkstar koste seg med sitt eget kyllingmerke på julaften.

– Beste julematen noensinne, skriver de på Instagramkontoen til kyllingmerket, EatSides.

Sides skal levere over hele London og De forente arabiske emirater, skriver de i en pressemelding.

De bekrefter også at menyen skal ha både halal-kylling og veganske alternativer.

Tobi Brown, Vikkstar, Miniminter, Harry Lewis, Ethan Payne og Josh Zerker i et pressebilde for kyllingmerket.

Bodde sammen

Gruppen har flere ganger blitt omtalt som Europas største youtube-kollektiv, og består av disse medlemmene:

KSI (Olajide ‘JJ’ Olatunji), Wroetoshaw (Harry Lewis), Miniminter (Simon Minter), Vikkstar (Vik Barn), Zerkaa (Josh Bradley), Behzinga (Ethan Payne) og TBJZL (Tobi Brown).

De er kjent for sine ville påfunn på kanalen siden 2013, og legger ut videoer hver søndag.

Dette er deler av det Sidemen skal selge gjennom Sides.

Youtuberne og har blant annet brukt inntektene sine på en luksusvilla som ble døpt «Sidemen house». Der bodde fire av dem fra 2016 til 2019. Ryktene svirret om at KSI var den som hadde betalt for det dyret huset, men det ble aldri bekreftet.

Nå er det kun KSI og Miniminter som bor sammen. Vikkstar har allerede flyttet til en ny luksusvilla sammen med sin forlovede.