SKUESPILLER: Whoopi Goldberg har vunnet både Oscar og Emmy. Her under en prisutdeling i Los Angeles i 2017.

Whoopi Goldberg tvinges til TV-pause etter Holocaust-uttalelser

Hollywood-skuespilleren Whoopi Goldberg (66) har beklaget uttalelser om at holocaust ikke «hadde noe med rase å gjøre». Nå fjernes hun fra programmet «The View» i to uker.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg suspenderer Whoopi Goldberg i to uker med umiddelbar virkning på grunn av hennes uriktige og sårende kommentarer, sier Kim Godwin, som er sjef for TV-kanalen ABC i en uttalelse på Twitter natt til onsdag norsk tid.

Uttalelsene han snakker om kom i talk show-programmet «The View» mandag. Her sa Goldberg, som er fast deltaker i panelet, at Holocaust ikke «handlet om rase, men om menneskers umenneskelighet overfor andre mennesker». Holocaust er betegnelsen på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig.

Uttalelsene har blitt møtt med kraftig kritikk fra flere hold. Ifølge CNN mener kritikerne at Goldberg ikke har forstått at forbrytelsene til Nazi-Tyskland var motivert av rase.

– Rasisme var helt sentralt i nazi-ideologien. Jøder ble ikke definert ut fra religion, men ut fra rase. En nazistisk og rasistisk tankegang ga næring til folkemord og massedrap, skriver museet på Twitter.

– Den eneste forklaringen jeg har for det hun sier, er at det er en ny definisjon av rasisme der ute som ser på det som noe utelukkende fargede folk kan bli utsatt for. Historien viser oss åpenbart noe annet, sier rabbineren Abraham Cooper til nyhetsbyrået AP.

Han jobber ved Simon Wiesenthal Center, som blant annet jobber mot antisemittisme.

– Alt med Nazi-Tyskland og det målrettede angrepet på jødene og Holocaust handlet om rase og rasisme. Det er de uheldige og uangripelige historiske faktaene, sier han videre.

Goldberg gikk tirsdag ut og beklaget uttalelsene, skriver nyhetsbyrået AP.

– Veldig mange ble såret over ordene mine, og det var aldri meningen. Jeg forstår hvorfor nå, og jeg er svært, svært takknemlig for informasjonen jeg har fått i ettertid. Den har hjulpet meg med å forstå ulike ting, skriver den prisvinnende skuespilleren på Twitter tirsdag.

ABC-sjef Kim Godwin skriver i sin kunngjøring natt til onsdag at han har bedt Goldberg om å ta seg tid «til å reflektere over hvilken innvirkning uttalelsene hennes har hatt».

– Hele ABC Nyheter står i solidaritet med våre jødiske kolleger, venner, familier og lokalsamfunn, skriver han videre.

Whoopi Goldberg har vunnet både Oscar, Emmy og Grammy for sine skuespillerprestasjoner, og har blant annet spilt i «Ghost», «Sister Act»-filmene og «Purpurfargen».

Goldbergs uttalelser på «The View» kom under en debatt om at et skolestyre i Tennessee tidligere i januar stemte for å fjerne Art Spiegelmans grafiske roman «Maus» fra pensum. Romanen handler om hvordan Arts far overlevde andre verdenskrig og Holocaust.