Politiet har tatt ut tiltale mot Bernt Hulsker: − Ser fram til å legge saken bak seg

Tidligere VGTV-profil Bernt Hulsker (44) er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter en hendelse i mars.

Oslo politidistrikt har etterforsket en straffesak mot Bernt Hulsker for hatefulle ytringer mot en vekter ved karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum 9. mars 2022.

Etterforskningen er avsluttet, og tiltale ble tatt ut 22. juni.

Tiltalen omhandler hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot vekteren på bakgrunn av ytringene som ble fremsatt mot ham 9. mars i år.

Ifølge tiltalen sa Hulsker til vekter Jwan Hussein Rasho blant annet «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller lignende i forbindelse med at han ble bedt om å forlate karaokebaren.

Erkjenner straffskyld

Hulsker er gjort kjent med tiltalen og har erkjent straffskyld for forholdene.

– Han har samarbeidet med politiet gjennom etterforskningen av saken. Etterforskningen har i hovedsak bestått i flere avhør av mistenkte, samt avhør av flere vitner til hendelsen, skriver politiet i en pressemelding.

Saken er oversendt Oslo tingrett for berammelse, men det er ikke fastsatt noen dato for hovedforhandling.

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller fengsel inntil tre år, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil to år.

Hulskers forsvarer Bernt Christian Birkeland sier Hulsker ser frem til å legge saken bak seg.

– Vi viser til politiets pressemelding. Hulsker har beklaget og samarbeidet med politiet fra første dag. Han ser fram til å få denne saken lagt bak seg. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken før rettsforhandlingene, sier Birkeland.

Politiadvokat Marianne Aune sier på generelt grunnlag at hatkriminalitet er høyt prioritert hos politiet.

– Det også på generelt grunnlag alvorlig fordi det ikke bare rammer den som blir utsatt, men også den gruppen som identifiserer seg med fornærmede, sier hun.

VG har spurt Hulsker om en kommentar, men ikke fått svar.

Beklaget

Hulsker var tidligere ansatt som programleder i VGTV. I mai avsluttet han og VGTV samarbeidet, etter at han på et utsatt VGTV-julebord ble anmeldt for hatefulle ytringer mot en vekter på utestedet Syng Mer.

– Siden hendelsene på Syng i starten av mars har vi håndtert saken internt. I en slik sak er det mange hensyn som skal tas, og vi har vært opptatt av å gjøre dette på en god og ryddig måte, sa VGTV-direktøren Thomas Manus Hønningstad.

Da hendelsen fikk offentlig omtale, gikk Hulsker ut og beklaget sin oppførsel på jobbfesten.

Dørvakten som var på jobb på utestedet Syng Mer denne kvelden, Jwan Rasho, sa i en større sak til TV 2 at han hadde anmeldt Hulsker etter hendelsen.

– Jeg godtar ikke beklagelsen hans. Jeg har aldri opplevd lignende, og det har gått utover psyken min. Det er for sent å beklage, sa han til kanalen.