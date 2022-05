Britney Spears med sorgtung Instagram-beskjed: Mistet barnet

Én måned etter at popstjernen kunne fortelle at hun var gravid, skriver hun på Instagram at hun har mistet sitt ufødte barn.

– Det er med dyp sorg at vi må annonsere at vi har mistet vårt mirakelbarn tidlig i svangerskapet. Det er en hjerteskjærende tid for enhver forelder, skriver Britney Spears (40) i Instagram-innlegget.

Det var for én måned siden at hun delte at hun var gravid med forloveden Sam Asghari (28).

– Kanskje vi skulle ventet med å annonsere graviditeten til jeg var lenger på vei, men vi var alt for begeistret over å kunne dele den gledelige nyheten. Vi vil fortsette å prøve å utvide vår vakre familie, skriver hun i dag.

Spears skriver at hun er takknemlig for all støtte, og ønsker privatliv i denne krevende tiden. I en kommentar til innlegget, legger hun til:

– Vi er takknemlige for det vi har i prosessen med å utvide vår vakre familie. Takk for støtten.

Popartisten, som før jul ble fri fra et nær 14 år langt vergemål, har snakket åpent om at hun ønsker å få flere barn. Hun har to sønner på 15 og 16 år fra ekteskapet med Kevin Federline (44).

Britney forlovet seg med iransk-amerikanske Asghari i september i fjor. Han har ingen barn fra før.