Britney Spears postet i natt bilde av den norske make-up artisten Caroline Heggdal.

Britney Spears deler norsk sminke-bilde på Instagram

Britney Spears poster bilder fra norske Caroline Heggdal på Instagram igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bildet viser en kreativ sminkelook gjort av Heggdal. Britney har ikke lagt til noen caption, men tagger Heggdal i posten. Posten har for øyeblikket over 45.000 likes.

Caroline Heggdal (29), kanskje bedre kjent som @iseecaroline er en norsk makeup-artist fra Bærums Verk som for tiden bor i Australia. Herifra poster hun kreative sminke-bilder på Instagram til sine 75.000 Instagram-følgere.

Dette er ikke første gang superstjernen deler en av Heggdal sine bilder. I 2020 postet hun et annet av Heggdal sine mange sminkebilder, her også av et øye.

«For en enorm overraskelse å bli repostet av dronningen selv, @BritneySpears! Jeg er alltid utrolig takknemlig for hver repost jeg får, hver supersøte kommentar dere poster og all kjærligheten dere deler, men jeg må si, Britney ... jeg er starstruck!», skrev Heggdal på Instagram den gangen.

Den gang skrev Britney blant annet i caption «Hun stjeler showet med kun ett øye. Øynene er vinduet til sjelen.»

VG har prøvd å få en kommentar fra Heggdal torsdag.

Britney Spears sammen med ektemannen Sam Asghari

Britney har den siste tiden postet en rekke bilder av enkeltøyne på sin Instagram og fansen spekulerer i om dette hinter om at en ny singel er på vei, eller et annet gjemt budskap.

Spears har vært mye i søkelyset den siste tiden da hennes 14 år lange vergemål ble grunnlaget for «Free Britney» bevegelsen. Hun ble fri fra vergemålet før jul og giftet seg for kort tiden siden med sin forlovede Sam Asghari. Asghari har tidligere vært Spears’ personlige trener.