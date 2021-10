forrige

MED KONA: Alec Baldwin uttalte seg til paparazzifotografer med kona Hilaria Baldwin ved sin side. Foto: RYMI / BACKGRID

Alec Baldwin uttaler seg for første gang etter skyteulykke

Alec Baldwin uttaler seg for første gang etter at han avfyrte skudd på et filmsett i New Mexico.

Filmfotograf Halyna Hutchins (42) døde, og regissør Joel Souza (48) ble skadet etter at Alec Baldwin skal ved et uhell ha avfyrt skudd med en rekvisittpistol. Skyteepisoden på settet i New Mexico blir beskrevet som et uhell.

– Hun var min venn, sier en preget Alec Baldwin om avdøde Halyna Hutchins i en video publisert på TMZ.

Baldwin sier han var ute og spiste middag med Hutchins dagen han ankom Santa Fe for innspillingen.

– Jeg møtte hennes mann og sønn, sier Baldwin.

– Han er overveldet av sorg, sier han om ektemannen.

HOLLYWOOD-STJERNE: Alec Baldwin utenfor politihuset i Santa Fe tidligere i oktober.

– Samarbeider

Han understreker at han ikke kan uttale seg om etterforskningen fordi det er pågående etterforskning.

– Vi var et velfungerende team, som lagde en film sammen. Så skjedde denne forferdelige hendelsen, sier han.

Baldwin sier at det skjer uhell på filmsett med jevne mellomrom, men aldri noe som dette. Han etterlyser også nye sikkerhetstiltak for bruk av skytevåpen på filmsett.

– Jeg snakker med politiet hver dag og samarbeider, sier han.

Kona Hilaria Baldwin refser også paparazzifotografene for å følge etter paret med barn i bilen.