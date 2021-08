TILTALT: R&B-stjernen R. Kelly – her utenfor retten i Chicago i 2019.

Manager: R. Kelly giftet seg i frykt for graviditet

Under rettssaken mot R. Kelly forteller hans tidligere tourmanager om den fryktede graviditeten og det ulovlige ekteskapet til den da 15 år gamle kjæresten.

Av Hege Bellika Hansen

Robert Sylvester Kelly (54), bedre kjent som R. Kelly eller «kongen av R&B», står den neste måneden for retten i New York for anklager om seksuelle overgrep og menneskehandel. Han nekter for anklagene.

Ifølge New York Times er bevisgrunnlaget basert på erfaringene til seks ikke navngitte kvinner.

Natt til lørdag vitnet en av Kellys tidligere tourmanagere, Demetrius Smith (65). I retten hevdet han at han betalte 500 dollar for et falskt identifikasjonsbevis for den nå avdøde R&B-artisten Aaliyah slik at hun kunne gifte seg med Kelly i 1994, skriver Reuters.

Bakgrunnen for den forhastede beslutningen var ifølge manageren at Kelly fryktet han hadde gjort den tolv år yngre kjæresten gravid. Hun var 15 år på det tidspunktet og mindreårig i USA. Juryen ble også vist ekteskapslisensen som inngikk i bestikkelsen.

Manageren sa i retten at han handlet for å beskytte Kelly. Og da aktor spurte om hvem han trengte beskyttelse fra, svarte han «fengsel antar jeg».

Ekteskapet ble annullert etter et halvt år. Aaliyah døde senere i en flyulykke i 2001.

Bli oppdatert – dette er saken:

Tidligere vitnet også Anthony Navarro, en av Kellys tidligere assistenter. Han hevder at store deler av arbeidet hans over en periode på to år involverte å plukke opp jenter for Kelly. Ifølge Navarro var artisten kontrollerende og de rundt måtte følge «Rob’s regler».

– Det var ting du måtte gjøre som bare var litt ukomfortable, sa Navarro i retten.

Han sammenlignet arbeidsforholdet med «the twilight zone» – definert som et område forbi lovlige og etiske grenser eller en absurd fantasiverden, ifølge ordboken Merriam Webster.

Aktor kaller R Kelly et «rovdyr»

Ifølge Sky News gikk assisterende statsadvokat Maria Cruz Melendez gikk hardt ut mot stjernen i da rettssaken startet. Hun hevdet blant annet at Kelly skal ha «dominert» og kontrollert sine ofre «fysisk, seksuelt og psykologisk».

Kelly skal angivelig ha misbrukt kjendisstatusen sin til å rekruttere unge kvinner og mindreårige jenter til ulovlige seksuelle aktiviteter og isolert dem fra venner og familie.

Videre understreket statsadvokaten at rettssaken ikke handler om en festglad kjendis, men et «rovdyr».

En av Kellys advokater, Nicole Becker, avviste at R&B-stjernen og hans team rekrutterte de unge jentene, som aktoratet hevdet.

– De likte å kunne fortelle vennene sine at de var med en superstjerne.

STERKE ANKLAGER: Artisten R. Kelly står ovenfor alvorlige tiltaler om seksuelle overgrep og menneskesmugling i New York.

Advokaten hevdet at de var fans som «kom til Mr. Kelly» og visste nøyaktig hva de gikk til. Kelly skal angivelig ha vært transparent om kjærlighetslivet sitt.

– Det var ingen hemmelighet at Kelly hadde flere kjærester, skal Becker ha sagt.

Rettssaken er delvis lukket for offentligheten. Opptak og filming er ikke tillatt, og journalister må observere rettssaken over video i et separat rom i samme bygg.

Om Kelly blir funnet skyldig i alle punktene i New York, kan han risikere å tilbringe flere tiår i fengsel. Selv om han eventuelt blir frifunnet i New York, står han overfor anklager om seksuelle overgrep i Illinois og Minnesota i tillegg. Også der har han erklært seg uskyldig, skriver BBC.