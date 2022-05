TILBAKE I RETTEN: Amber Heard er tilbake i i vitneboksen i retten i Fairfax i Virginia i USA torsdag og fortsetter sin forklaring om livet med Johnny Depp.

Amber Heard i retten - hevder Depp sa: − Den eneste veien ut av dette er døden

– Den eneste veien ut av dette er døden. Det hevdet Amber Heard var svaret hun fikk fra eksmannen Johnny Depp da hun i 2016 ba om en ekteskapskontrakt.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Hendelsen hun forteller om skal ha funnet sted da paret var forlovet.

– Han oppfattet det som en fornærmelse at jeg tok opp dette og svarte meg «planlegger du allerede å komme deg ut av dette nå» og sa at «den eneste veien ut av dette er døden», forklarte Heard i retten torsdag.

Dette er dag to av Amber Heards forklaring i rettssaken som eksmannen Johnny Depp har anlagt mot henne.

I og med at det er Johnny Depp som har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona Amber Heard dømt for ærekrenkelse, var det Depp og hans advokater som startet med å legge frem sin side av saken da rettssaken startet i midten av april.

Bakgrunnen for den pågående rettssaken er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.

Også torsdag advarer de forskjellige TV-selskap og nyhetsbyråer som dekker denne saken om detaljerte beskrivelser om overgrep og misbruk.

I sin forklaring torsdag forteller Amber Heard blant annet om episoder fra 2014 hvor hun spilte inn filmen «The Adderall Diaries» med blant andre James Franco, noe som Depp ifølge Heard mislikte sterkt. Mens hun og Depp var om bord i et fly med mange andre rundt seg, gikk han ifølge Amber Herd til et verbalt angrep på henne.

– Han omtalte kroppen min i et motbydelig ordelag og spurte om jeg ble opphisset av det han sa.

Heard forklarer at hun forsøke å trekke seg unna men da skal han ifølge Heard ha sparket henne i ryggen slik at hun falt i gulvet.