Amber Heard i retten: Depp beskyldte meg for å ha vært utro like etter bryllupet

Like etter bryllupet i 2015 beskyldte Johnny Depp sin nygifte kone for å ha vært utro under en filminnspilling rett etterpå.

Av Jørn Pettersen

Selve bryllupet beskriver Heard som «komplisert», men fint. En feiring som gikk over flere dager på to forskjellige steder. Hjemme hos hans mor i USA og på hans private øy på Bahamas.

Like etterpå reiste de hver til sitt, til hver sin filminnspilling. Hun til innspilling avThe Danish Girl i London mens Depp filmet Pirates 5 i Australia. Men alt forandret seg fort.

– Først beskyldte han meg for å ha gått til sengs med regissøren, deretter med med skuespilleren jeg spilte mot. Slik var det alltid når jeg var på jobb.

Da dommeren spurte Amber Heard hvem denne skuespilleren var svarte hun Eddie Redmayne

Amber Heard er tilbake i vitneboksen i retten i Fairfax i Virginia i USA torsdag og fortsetter sin forklaring om livet med Johnny Depp.

– Den eneste veien ut av dette er døden. Det hevdet Amber Heard var svaret hun fikk fra eksmannen Johnny Depp da hun i forkant av bryllupet ba om en ekteskapskontrakt.

– Han oppfattet det som en fornærmelse at jeg tok opp dette og svarte meg «planlegger du allerede å komme deg ut av dette nå» og sa at «den eneste veien ut av dette er døden», forklarte Heard i retten torsdag.

Dette er dag to av Amber Heards forklaring i rettssaken som eksmannen Johnny Depp har anlagt mot henne.

I og med at det er Johnny Depp som har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona Amber Heard dømt for ærekrenkelse, var det Depp og hans advokater som startet med å legge frem sin side av saken da rettssaken startet i midten av april.

Bakgrunnen for den pågående rettssaken er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.

Også torsdag advarer de forskjellige TV-selskap og nyhetsbyråer som dekker denne saken om detaljerte beskrivelser om overgrep og misbruk.

I sin forklaring torsdag forteller Amber Heard blant annet om episoder fra 2014 hvor hun spilte inn filmen «The Adderall Diaries» med blant andre James Franco, noe som Depp ifølge Heard mislikte sterkt. Mens hun og Depp var om bord i et fly med mange andre rundt seg, gikk han ifølge Amber Herd til et verbalt angrep på henne.

– Han omtalte kroppen min i et motbydelig ordelag og spurte om jeg ble opphisset av det han sa.

Heard forklarer at hun forsøke å trekke seg unna men da skal han ifølge Heard ha sparket henne i ryggen slik at hun falt i gulvet.

– Jeg var redd for hva som ville skje med meg. Hvis jeg forlot ham – eller hvis jeg forlot ham. Jeg var redd og trengte hjelp.

På dette tidspunktet viste hun retten en melding hun skal ha sendt til en venn hvor det sto: «Jeg har det det ikke bra».

Dette skjedde i 2014 og Heard fortalte i retten at hun etter dette var fast bestemt på å forlate Depp.

– Men han sa at han ville kjempe for meg, han ville kjempe for forholdet vårt. Og jeg ga etter, men krevde at han skulle gå på avrusning. Men jeg var naiv og dum.

Hun forteller om episoder hvor han skal ha slått henne i ansiktet mens han gråt.

– Han fortalte at ingen kvinne hadde noen gang fått han til å føle det slik, sa Heard.

På et tidspunkt viser hun retten en tekstmelding hun fikk fra Depp:

– Jeg elsker deg høyere enn livet, sto det.

Heard har tidligere fortalt om hvordan Depp ønsket å bestemme og styre hvilke roller hun kunne ta. De skulle ikke være utfordrende, det skulle heller ikke være antydninger til sex mellom henne og noen av de andre karakterene. En av disse filmene var «Magic Mike 2».

– Jeg hadde nærmest forhandlet med ham om å få være med i denne filmen og han gikk motvillig med på at jeg fikk være med. Det var ikke en seksualisert rolle. Jeg brukte minimalt med sminke, ingen utfordrende klær og ingen sexscener.

Amber Heard forteller hun følte at hun ble kontrollert av Depp. Han ble ifølge Heard rasende dersom han fant manuskripter hun skulle vurdere. På denne tiden var det så vidt hun husket flere auditions til mulig roller som hun bare takket nei til.

– Han det var min egen feil at jeg ikke fikk roller og jeg trodde på ham, forklarte Heard

Hun fortalte også om en mulig rolle hun på dette tidspunktet var blitt bedt om å komme hjem til en sci-fi forfatter for å diskutere. Vedkommende var ifølge Heard på dette tidspunktet dødssyk. Likevel ble det ifølge henne et stort problem for Depp som skal ha beskyldt henne for hun bare ville til sengs med vedkommende.

– Han gikk for langt, slo meg for hardt, knuste masse ting i huset og bare dro, forklarte Heard.

Etter pausen blir det vist frem en e-post som Johnny Depp sendte til Amber Heard i hvor han skriver: «Nok en gang sitter jeg igjen med både skam og anger. Og selvfølgelig er jeg lei meg. Jeg vet ikke hvorfor eller hva som egentlig skjedde. Men det skal aldri skje igjen. Jeg må forbedre meg. For deg og for meg selv. Sykdommen bare tok meg. Det kan ikke skje igjen, jeg kan ikke leve slik. Det kan ikke du heller. Jeg skal forbedre meg. For oss begge. Fra og med i dag».

Etter dette forteller Amber Heard om en tur hun og Depp hadde til Tokyo i januar 2015

– Jeg hadde akkurat valgt meg ut bryllupskjolen og tenkte på bryllupet.

Det var på denne turen hun og Depp begynte å krangle – en krangel som igjen ifølge Heard utløste vold. Depp skal ha dyttet henne i bakken, grepet henne i håret og holdt henne nede.

– Jeg hadde ikke en sjanse, jeg så ikke på han, prøvde bare å komme meg bort. Han holdt meg nede, skrek til meg at han hatet meg, alle hatet meg og han ville ikke gifte seg med meg, forteller Heard.