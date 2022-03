IKKE ENIGE: Altibox deler på Facebook at det ikke blir en ny avtale med TV 2 inntil videre.

Over en million seere mister tilgang til TV 2

Altibox håpet på en ny avtale med TV 2, men erkjenner nå at kundene deres vil få svarte skjermer fra midnatt.

– Altibox sine kunder vil miste TV 2 fra midnatt, bekrefter organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, til VG torsdag.

Det skjer etter at kanalen i forrige uke trakk seg fra forhandlingene med Altibox.

Den nåværende avtalen går ut torsdag. Altibox har over 530.000 TV-kunder, noe som betyr at konflikten rammer over en million seere.

Altibox har håpet på å få en ny avtale med TV 2, men torsdag skrev de følgende på sin Facebook-profil:

– Det ser dessverre ut til at det ikke blir noen ny avtale med TV 2 inntil videre. ​Vi synes det er leit, for det betyr at dere ikke får tilgang til noe TV 2-innhold hos oss fra 1. april, heller ikke TV 2 Play valgt gjennom vårt poengsystem, skriver Altibox på sin Facebook-side torsdag.

Det var Kampanje som omtalte Altibox-meldingen først.

– Uenigheten ligger i at Altibox ikke ønsker den modellen vi har tilbudt dem og de andre distributørene vi har avtale med. De vil rett og slett ikke kjøpe det vi selger. Da hjelper det heller ikke å starte nye forhandlinger, sier Willand i TV 2.

– Taper på dette

Altibox kalte i forrige uke det at TV 2 avsluttet forhandlingene et PR-utspill, noe TV 2 avviste. Nå innrømmer Altibox at kundene deres vil miste TV 2-kanalene, skriver NTB.

Altibox skriver i en melding på sine nettsider at de vil gi kundene 50 ekstrapoeng som de kan bruke på innhold eller 100 kroner i avslag på TV-regningen.

– Om TV 2 ønsker å gjenoppta forhandlingene, står vi klare for å finne gode løsninger på vegne av alle TV-kunder, skriver TV-distributøren.

– Når Altibox sier at døren er åpen, så hjelper dessverre ikke det. Det er ikke noe vits i å forhandle om noe de i realiteten ikke ønsker å kjøpe, sier Willand i TV 2.

Hun sier det er en svært beklagelig situasjon.

– Og vi er lei oss for at dette går utover seerne. Vi taper på dette, både seere, omdømme og penger. Men vi må akseptere at de ikke vil kjøpe det vi har å selge.