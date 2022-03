LYTTET TIL BESTEMOR: Skuespillerens bestemor Molly fikk lov til å avgi vitnemål under domsavsigelsen. Bildet er av Smollett mens han lytter til hennes ord.

Jussie Smollett må i fengsel

Skuespilleren Jussie Smollett har fått straffeutmålingen etter å ha blitt funnet skyldig i å ha iscenesatt et «hatangrep».

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren Jussie Smollett er dømt til 30 måneder betinget prøvetid, og må tilbringe 150 dager i fengsel etter å ha iscenesatt et angrep på seg selv. Det skriver Reuters.

Han hevdet å ha blitt utsatt for et angrep med homofobe og rasistiske undertoner i Chicago i 2019 og løy til politiet. I fjor ble han funnet skyldig.

Dommeren James Linn avviste forespørsler om å utsette dommen og beordret skuespilleren, kjent fra serien «Empire», i fengsel umiddelbart.

Smollett må også betale 120.106 dollar i erstatning.

– Jeg er uskyldig. Jeg kunne sagt jeg var skyldig for lenge siden, ropte han da betjenter fra Sheriffkontoret geleidet ham ut, skriver AP.

Under selve høringen sa han ingenting. Hans forsvarer ba om at skuespilleren skulle bli idømt samfunnstjeneste fordi han «har mistet nesten alt» i karrieren og i privatøkonomien.

Under rettssaken i desember i fjor nektet han for å ha iscenesatt volden han ble utsatt for.

To brødre stod frem og forklarte at de ble betalt 30.000 kroner av Smollett for «jobben».