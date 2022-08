Karianne Vilde avslører barnets kjønn

Influenceren venter sitt første barn sammen med forloveden Kristian Spetalen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere i sommer avslørte Karianne Vilde Wølner (28) at hun venter sitt første barn sammen med forloveden Kristian Spetalen (27).

Mandag, etter å ha spurt følgerne sine, avslører influenceren at hun venter en liten jente.

«it’s a... GIRL» skriver hun på Instagram etterfulgt av flere hjerteemojier.

I en svart-hvit video hun har publisert sammen med teksten viser hun frem magen iført en hvit ankellang silkekjole.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Wølner tirsdag.

Selger leilighet til 12. mill.

Uken før paret annonserte at de ventet barn, delte Wølner nyheten om at de to var forlovet. Forlovelsen skjedde tilsynelatende på øyen Formentera, som er del av den spanske øykjeden Balearene.

Paret viste seg sammen på rød løper for første gang i september i fjor. Da hadde de også bodd sammen «en liten stund». Forrige uke la Wølner ut på Instagram at hun og Spetalen selger leiligheten sin.

Leiligheten, som ligger sentralt i Oslo, er lagt ut med en prisantydning til 12.500.000 kroner.