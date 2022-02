Prins Andrew og Virginia Giuffre har inngått forlik

Begge partene har uttalt at summen prins Andrew vil betale er hemmelig. Giuffre anklager ham for seksuelle overgrep da hun var i tenårene.

Av Kari Spets

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Det viser rettsdokumenter fra New York tirsdag, skriver blant andre New York Times, Sky News, Reuters og ABC News.

Han var saksøkt av Virginia Giuffre, tidligere kjent som Virginia Roberts, som anklager ham for seksuelle overgrep da hun var i tenårene.

Prins Andrew har nektet for anklagene og ba om at det sivile søksmålet ble forkastet, men i januar ble dette avvist. Han skulle etter planen ha møtt i retten om noen uker.

Partene «har inngått et forlik utenfor rettssalen», skriver Giuffres advokat David Boies i et brev som han på vegne av begge parter har sendt til en dommer i New York.

Ifølge New York Times har også Prins Andrew har planer om å gi en betydelig donasjon til en veldedig organisasjon for ofres rettigheter.

les også Ber Prins Andrew dokumentere at han ikke svettet

De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren og overgriperen Jeffrey Epstein.

På bildet over sees også Ghislaine Maxwell, den tidligere kjæresten til Epsteins. Hun ble nylig kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Milliardæren Jeffrey Epstein tok sitt liv i fengsel i 2019.

I midten av januar ble det kjent at prins Andrew gir fra seg kongelige beskytterskap og militære titler.

I forbindelse med søksmålet har Virginia Giuffres advokater blant annet bedt prinsen dokumentere hans påståtte manglende evne til å svette i overgrepssøksmålet.

Ifølge Giuffres forklaring er svetten som skvatt fra prinsen da de to danset et av minnene hun har fra hendelsen. Prins Andrew hevder på sin side at dette er umulig fordi han i en kortere periode ikke hadde evnen til å svette, noe han forklarer som en konsekvens av posttraumatisk stressyndrom.

Prinsen har uttalt at han ikke kan huske å ha møtt Giuffre og mener at det mye omtalte fotografiet av de to, som tilsynelatende viser ham med armen rundt hennes bare midje, må være manipulert.