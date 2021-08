Martine Halvorsen: – Sex ble en enkel og rask måte å få bekreftelse på

Martine Halvorsen (23) er ikke redd for å være ærlig om valgene hun har tatt, og om hva som måtte til for å bryte ut av det destruktive mønsteret. Influenceren tar et kraftig oppgjør med hvordan sex blir presentert for unge mennesker.

Da hun hadde sex for første gang, gikk hun på ungdomsskolen, forteller Martine Halvorsen.

Den seksuelle debutalderen for norske jenter blir stadig lavere.