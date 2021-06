OMSTRIDT: Britney Spears har hatt faren som verge siden 2008. Det betyr at hun ikke får styre sin egen økonomi eller bruke stemmeretten sin. Foto: AP

Varsler «Free Britney»-demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Norge

Det er varslet «Free Britney»- demonstrasjoner over store deler av verden onsdag kveld.

På Instagram varsler «Free Britney»-bevegelsen i Norge at de skal demonstrere utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo klokken halv seks.

VG har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden. De ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Arve Rosland, leder for kommunikasjon og byutvikling hos Bymiljøetaten i Oslo, opplyser til VG at de ikke har fått tilsendt søknad om demonstrasjon.

Også i Los Angeles, New Orleans, New York City, London, Paris og Köln i Tyskland er det varslet at tilhengere av Britney Spears skal gå i demonstrasjoner, ifølge nettsidene til FreeBritney Army.

Bevegelsen mener at popstjernen har fått innskrenket frihet som følge av farens vergemål.

Det hele skjer i forbindelse med at Britney Spears uttaler seg for aller første gang i den årelange rettstvisten mot faren – når hun onsdag kveld – norsk tid – inntar vitneboksen.

DEMONSTRASJON: «Free Britney»-demonstrasjon i Los Angeles, California i april. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Britney Spears har vært under farens formynderskap siden 2008. Formynderskapet har lenge vært omstridt, men Spears har sagt lite om saken offentlig.

Den amerikanske avisen New York Times har fått innsyn i rettsdokumenter som skal vise at Britney var misfornøyd med faren tidligere og oftere enn det som hittil er kjent.

– Hun uttrykte at formynderskapet er blitt et undertrykkende og kontrollerende verktøy mot henne, skal en av etterforskerne ha skrevet i en rapport fra 2016, ifølge avisen.