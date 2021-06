SKAL BLI MOR: Skuespilleren Freida Pinto (36) Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Freida Pinto (36) venter barn

Stjernen fra Oscar-vinneren «Slumdog Millionaire» og forloveden Cory Tran (34) deler gode nyheter.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Baby Tran kommer til høsten, skriver skuespilleren på sin instagramkonto, og avslører at hun venter barn med forloveden med samme etternavn som det kommende barnet, Cory Tran.

Sistnevnte har også delt et lignende bildet hvor nyheten blir annonsert.

Paret har vært sammen siden 2019, et forhold som også ble «avslørt» fra hennes instagramkonto.

Indiskfødte Pinto slo igjennom med et brak med Oscarvinneren «Slumdog Millionaire», en rolle som hun blant annet ble nominert til BAFTA-prisen for.

Etter denne filmen vasset hun i Hollywood-tilbud, og den største suksessen hun har vært med på så langt er science fiction-filmen «Rise of the Planet of the Apes»

Hun var også i et langt forhold med Dev Patel, som hun spilte mot i «Slumdog Millionaire», men forholdet tok slutt i 2014.

Hennes nåværende forlovede, Cory Tran, er fotograf.