KAMP MOT KREFT: Mark Ruff avslører at han har kreft. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blink-182-stjernen åpner opp om kreftdiagnose: − Jeg er redd

Den 49 år gamle artisten Mark Hoppus fra Blink-182 delte nyheten på Instagram.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

Artisten har i all hemmelighet kjempet en kamp mot kreft i tre måneder. Torsdag delte han nyheten på sin egen Instagramkonto.

– De siste tre månedene har jeg gått til strålebehandling. Jeg har kreft. Det suger og jeg er redd, samtidig er jeg takknemlig for de dyktige legene, familien og venner som har fått meg gjennom denne vanskelige tiden, skriver han.

Han legger til at selv om det er en krevende situasjon å være i er han fortsatt håpefull.

– Jeg har fortsatt flere måneder igjen med behandling, men jeg prøver å være håpefull og positiv. Jeg gleder meg til å bli frisk, og til å se dere alle på en konsert – forhåpentligvis i nær fremtid.

FRA SYKESENGEN: Artist Mark Hoppus får behandling mot kreft. Foto: Skjermdump

Hoppus postet et bilde på Instagramprofilen som viser at han er på et sykehus hvor han får behandling.

«Ja, hallo. En kreftbehandling, vær så snill», skriver han.

I tillegg til å være bassist og sanger i Blink-182, er Hoppus også kjent fra poprock-duoen Simple Creatures. Han har også flere ganger vært gjesteprogramleder på en rekke TV-shows.

Han har ennå ikke fortalt hvilken krefttype han er blitt diagnostisert med.