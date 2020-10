DÅRLIG STEMNING: Det ser ikke ut til å bli en snarlig våpenhvile mellom Daniel Viem Årdal og Inger Cecilie Grønnerød. Foto: TV2

Ordkrigen fortsetter mellom «Farmen»-deltagerne: − Umodent og barnslig

Daniel Viem Årdal (30) valgte en skadet Inger Cecilie Grønnerød (47) til førstekjempe. Da ble det igjen fyr i teltet. – Et skuespill, mener han.

Onsdag valgte «Farmen»-storbonde Daniel Viem Årdal (30) denne ukas førstekjempe. Og for de som har fulgt med kom det kanskje ikke som noen overraskelse at det var Inger Cecilie Grønnerød (47), som han hatt flere feider med både på gården og i media, som ble valgt. Likevel ble det igjen svært dårlig stemning mellom dem etter at valget ble tatt - ettersom Grønnerød pådro seg en skade i beinet i mandagens episode og dermed har et handikap i helgens tvekamp.

– Valget ble egentlig tatt rett i forkant. Jeg snakket med alle, og sa til dem det gjaldt at de var i fare. Det som bikket det i retning av Inger Cecilie var at hun løy meg rett opp i ansiktet rett før ved å si at Tove (Moss Lohne, 35, journ. anm.) tre dager tidligere hadde sagt til henne at jeg hadde bestemt meg for å velge Inger Cecilie. Jeg spurte Tove, men hun sa at det ikke stemte. Hun prøvde å hive Tove under bussen, forklarer Årdal til VG.

Det stemmer ikke, mener IC, som hun populært kalles på gården. Årdal på sin side mener også at skaden 47-åringen hadde pådratt seg, først og fremst var et skalkeskjul» for å slippe tvekamp.

– Den skaden var bare et skuespill. Hun var nok skadet, men ikke så skadet som hun skal ha det til. Jeg bet ikke på det.

– Men du valgte likevel en som tilsynelatende var skadet til kamp?

– Ja, og det å sende noen som er skadet ut i kamp er ikke snilt. Men hadde hun vært ærlig med meg, er det ikke sikkert jeg hadde valgt henne. Jeg ga henne en sjanse, hun tok den ikke, og da får det bare bli sånn. Om hun var skadet eller ikke. Men når hun gikk alene gikk hun jo fint på beinet, helt til noen begynte å se på henne - for da begynte hun å halte igjen. Hun var uansett den eneste som løy til meg, og kan derfor skylde seg selv.

Grønnerød, som skal ha fått en blødning i en muskel i forbindelse med jobben med ukesoppdraget, er ikke enig med «Farmen»-konkurrenten.

– Når det gjelder skaden var det sånn at det enten skulle bli bedre eller verre etter to dager. Det gikk to dager og det ble bedre. Det la jeg heller ikke skjul på. Det var vondt, og det er faktisk vondt ennå, sier hun til VG.

– Det handlet om den samtalen vi hadde i forkant, der han sa at han hadde flere i kikkerten. Det var flere han ikke var like begeistret for, og jeg hadde inntrykk av at majoriteten ville ha ut en annen.

– Så velger han meg likevel, selv om jeg var skadet. Det var litt dårlig gjort. I tillegg prøvde han å sette meg og Tove opp mot hverandre, og å få det til å se ut som at Tove dolket meg i ryggen. Det vet jeg at ikke stemmer. Men jeg ble ikke overrasket.

HOPPET I VANNET: Kjetil Kirk poserer sammen med Tove Moss Lohne og Inger Cecilie Grønnerød etter at de to kvinnene hadde bestemt seg for å ta et bad på gården. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Hun er ikke veldig begeistret for å bli beskyldt for løgn, og heller ikke glad for at feiden mellom de to ser ut til å eskalere for hver dag som går.

– Jeg må bare kaste ballen tilbake. Det er løgner, påfunn og selvforsvar. Det er vel heller Daniel som har gått inn i spillet med at han skulle sabotere, lyve og sette folk opp mot hverandre. Finne det svakeste leddet og bruke det til sin fordel. Det er han som har spilt sånn, ikke jeg. Jeg får ikke forsvart meg, for det finnes ikke bevis for noe som helst. Jeg får ikke gjort noe med det, utenom å si at det ikke er mitt inntrykk eller opplevelse, mener hun.

– Det er ingen hemmelighet at vi to ikke hadde et veldig godt forhold etter hvert der inne. Jeg kjente etter hvert at jeg var ganske lei. At en dame på 47 år ikke engang kan stå for feilene sine i etterkant, det blir i mitt hode helt feil, sier Daniel Viem Årdal til VG.

– «Farmen» er over. Dette var et spill, og dette etterspillet er bare umodent og barnslig, kontrer Grønnerød.

