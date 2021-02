REFSES: Den populære Youtuberen David Dobrik får refs fra tidligere vlog-venn. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Forsvant fra Dobriks vlogger – nå forteller han hvorfor

Et tidligere medlem av Youtuber David Dobriks vennegjeng, kalt «Vlog Squad», omtaler nå gruppen som en kult.

I et intervju i podkasten «After Dark» forklarte Youtuber Nik Keswani, bedre kjent som BigNik, hvorfor han sluttet å dukke opp i videoene på Dobriks kanal i 2018. Insider har omtalt intervjuet.

I vlogger med vennegjengen brukte Dobrik, som har 19 millioner abonnenter, å gjøre narr av Keswani fordi han er kortvokst. I podkastintervjuet forteller Keswani nå at vitsene var sårende, og at de til slutt førte til at han ikke ville være med lenger.

– Som en kult

– Jeg husker at jeg snakket med venner om at jeg ikke kunne fortsette med det. Sånn var det bak kulissene gjennom hele perioden, jeg stresset konstant med hvordan jeg skulle komme meg ut av det, sier Youtuberen.

– Det er litt som en kult. Jeg kom hjem helt mentalt utmattet.

Keswani sier at han fortsatt er glad i Dobrik, og at de snakker sammen innimellom.

– Skuffet

Dobriks vitser førte til at andre i vennegjengen også oppførte seg ufint, mener Keswani. Det påvirket hans mentale helsen.

– Jeg godtok, og det er delvis min egen skyld, at David var respektløs mot meg i videoene. Det ga alle andre følelsen av at det var greit å gjøre. Jeg er helt ansvarlig for å tillate det. Jeg er litt skuffet over at ingen tenkte over at det var galt, sier Keswani i podkasten.

Beklaget

Også ute blant folk kunne Dobrik-fans komme bort til Keswani og spøke med høyden hans.

– Lenge følte jeg meg verdiløs fordi jeg var med i de videoene. Jeg tenkte: «Dude, hvorfor er jeg egentlig her? Hva er poenget med min eksistens?». Jeg ble behandlet som en hakkekylling.

Da Keswani til slutt ba Dobrik om å slutte med å gjøre narr av høyden hans i vloggene, skal Dobrik ha kuttet ham helt ut av videoene.

Dobrik har så langt ikke kommentert saken, men ifølge Keswani snakket de to sammen i desember 2019, og Dobrik skal da ha beklaget.