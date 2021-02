LURT: Kjærestene Noah Beck (venstre) og Dixie D’Amelio (høyre) er et av de heteste parene på TikTok. Slik så det ut da de ble «pranket». Foto: Skjermdump YouTube

TikToker krever unnskyldning etter spøk

Kjæresten til tiktoker Dixie D’Amelio, Noah Beck, reagerer etter «youtube-prank».

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

TikTok-paret Noah Beck og Dixie D’Amelio ble lurt av youtuber Bryce Hall i hans siste video.

Hall er kjent for å plassere venner og bekjente i pinlige situasjoner.

I «pranken» har Hall fått det til å se ut som om Beck er «utro» med mange strippere, skriver Dexerto. En del av «pranken» var å ringe D’Amelio over video for å vise henne hva kjæresten «gjorde».

– Han vet at han tråkket over grensen. Det var respektløst og han har beklaget til meg, men han burde beklage til Dixie, sier Beck.

les også TikTok-stjerner går til rivalen

I «prank»-videoen har Beck bind foran øynene. D’Amelio blir tydelig sint når hun ser hva som skjer og legger på.

Hall skal ha skjønt at han dro spøken litt for langt. Senere kontaktet han D’Amelio for å forsikre henne om at kjæresten hennes ikke visste om stripperne eller var med på det.

– Jeg vil ikke at du skal blir sint på Noah, det var jeg som gjorde alt, sier Hall når han senere tok kontakt med D’Amelio.

Fansen til kjæresteparet har også reagert. Enkelte har spekulert i om Beck egentlig visste om spøken, men trakk seg da han så reaksjonene til kjæresten. Moren til D’Amelio har i ettertid kommentert hendelsen.

– Jeg hadde ikke peiling på hva som skjedde, har Beck sagt i ettertid.

Det ble kjent at D’Amelio og Beck var sammen i oktober 2020. Siden da har paret blitt utsatt for flere rykter.