VILLE SÅ GJERNE: Chrissy Treigen jublet både da Joe Biden begynte å følge henne – og da han sluttet å følge henne. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Chrissy Teigen jubler etter at Biden sluttet å følge henne på Twitter

Supermodellen jublet da president Joe Biden begynte å følge henne på Twitter – men hun var like glad da han fjernet henne. På Teigens egen oppfordring.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er det amerikanske kjendisnettstedet TMZ som skriver dette – og bakgrunnen er som følger:

20. januar, samme dag som Joe Biden ble innsatt som president skrev Teigen følgende på Twitter: «I fire år har jeg vær blokkert av den amerikanske presidenten på Twitter, kan du begynne å følge meg, vær så snill».

Og Joe Biden tok oppfordringen fra Chrissy Teigen på alvor – og begynte å følge henne på Twitter.

Dermed ble hun plutselig én av elleve som presidentkontoen @POTUS fulgte – resten var ifølge TMZ familie og stab.

Men gleden skulle bli kortvarig for den Twitter-glade supermodellen. For følelsen av at selveste presidenten holdt et årvåkent øye med hva hun skrev på Twitter gjorde at hun rett og slett la bånd på seg.

Tirsdag postet hun denne twitter-meldingen: Jeg har bare tvitret en håndfull ganger siden den for meg høyt verdsatte @POTUS begynte å følge meg. Men for at jeg skal kunne blomstre og være meg selv, må jeg be om at du ikke følger meg lenger. Det er ikke deg det er noe galt med, men meg.

Oppfordringen ble åpenbart tatt til følge, for like etterpå var ikke presidenten en av hennes følgere:

– Jeg er FRI, jublet Teigen.