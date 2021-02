Stemmetrøbbel for NRK – igjen

Flere seere har igjen problemer med å stemme på sine favoritter i Melodi Grand Prix-finalen.

Publisert: Nå nettopp

Mange lesere har tipset VG om at det er stemmetrøbbel for Melodi Grand Prix på NRK. Noen av VG sine journalister har også problemer med å stemme på nettsiden.

Kommunikasjonsansvarlig for MGP Camilla Sand sjekker opp saken for VG.

Det er uklart hvor stort omfanget er og om det har påvirket resultatet.

NRK hadde også stemmetrøbbel i fjor. Da var det for mange emojis som førte til teknisk trøbbel.

VG anmelder låt for låt her.

Etter alle tolv fikk fremført sine finaleshow, står det nå mellom KEiiNO og TIX i gullduellen.

Seerne som har forsøkt å stemme har fått opp denne feilmeldingen:

Foto: Skjermdump NRK

Assisterende kringkastingssjef Vibeke Furst Haugen sa til VG under fjorårets stemmekaos at det var «38 millioner emojis» som førte til at stemmesystemet knakk sammen da ti artister skulle bli til fire i kveldens MGP-finale.

– Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sa hun i fjor

Emojiene var et grep NRK hadde tatt for å få seerne til å gi et hjerte eller en tommel opp til artistene underveis i fremføringene. Dette systemet fungerte i begynnelsen av sendingen, men for de siste finalistene var det tekniske problemer. Emojiene hadde ikke noe med selve avstemningen å gjøre.