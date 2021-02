Stemmetrøbbel for NRK: − Har ikke påvirket resultatene

Flere seere hadde igjen problemer med å stemme på sine favoritter i Melodi Grand Prix-finalen. Men det skal ikke ha påvirket resultatet - der artisten Tix gikk suverent til topps.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange lesere har tipset VG om at det har vært stemmetrøbbel i Melodi Grand Prix-finalen, der TIX gikk til topps. Flere hadde problemer med å stemme på NRKs nettside.

– Vi har fått inn rekordmange stemmer gjennom hele kvelden, og har hatt tydelige og gyldige resultater i alle tre rundene, sier Inge Thorud som er hovedansvarlig for stemmesystemet til VG.

Undersøkes

– Så har vi fått meldinger om personer som har opplevd problemer på sine telefoner, ofte med en tydelig hjelpemelding om å laste siden på nytt. For mange har det løst problemet. Så skal vi undersøke de feilmeldingene nærmere, men det er ingenting som har påvirket resultatene. Vi beklager likevel til de personene som opplevde problemer i kveld, og gratulerer TIX med en solid seier i kveldens finale, fortsetter han.

Det er uklart hvor stort omfanget er.

– La det være sagt, det er noen som har hatt litt problemer med å stemme. Det er fordi vi har hatt et ekstremt engasjement med over 1,5 millioner stemmer. Vi har et meget gyldig resultat, sier programleder Ronny Brede Aase på direkten om stemmetrøbbelet.

– Hvis noen ikke kommer inn, er det fordi det er mye trøkk, la Kåre Magnus Bergh til.

Flere melder at det også var stemmetrøbbel under Gullduellen. NRK undersøker om det er oppstått en feil.

Alle kan stemme tre ganger hver.

Seerne som har forsøkt å stemme har fått opp denne feilmeldingen:

Foto: Skjermdump NRK

NRK hadde også stemmetrøbbel i fjor. Da var det for mange emojis som førte til teknisk trøbbel.

VG anmelder låt for låt her.

Trøbbel i fjor

Assisterende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sa til VG under fjorårets stemmekaos at det var «38 millioner emojis» som førte til at stemmesystemet knakk sammen da ti artister skulle bli til fire under fjorårets skandale-finale.

– Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sa hun i fjor

Emojiene var et grep NRK hadde tatt da for å få seerne til å gi et hjerte eller en tommel opp til artistene underveis i fremføringene. Dette systemet fungerte i begynnelsen av sendingen, men for de siste finalistene var det tekniske problemer.

NRK måtte i fjor ta i bruk en egen folkejury da stemmesystemet brøt sammen. Det kom også frem at folkejuryens stemmer var basert på de tidligere studioinnspillingene og ikke på den store finalen med de ti MGP-finalistene.

Stemmeskandalen fikk flere av artistene i 2020-finalen til å rase mot NRK.