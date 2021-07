MINNESMERKE: Statuen av prinsesse Diana står til offentlig skue i Sunken Garden utenfor Kensington palace. Foto: DOMINIC LIPINSKI / POOL, AFP

Derfor er det barn med på Diana-statuen

Prinsesse Diana er ikke den eneste som har fått evig plassering i hagen utenfor Kensington Palace.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

Da prinsesønnene William (39) og Harry (36) avduket bronsestatuen torsdag ettermiddag, åpenbarte det seg også tre barn – to gutter og en jente.

Mange stilte seg spørsmålet om hvem disse barna er. Men sannheten er at de ikke har noe navn. De er plassert der symbolsk.

Når den avdøde prinsessen er omkranset av de små, så skal det reflektere Dianas innflytelse på generasjoner verden over, opplyser Kensington Palace ifølge britiske aviser, deriblant The Independent.

I uttalelsen fra det britiske hoffet pekes det på at Diana fant styrke og selvsikkerhet i sin rolle som velferdsambassadør, og at statuen har til hensikt å representere hennes karakter og medfølelse».

– Vi ønsket å formidle hennes varme og medmenneskelighet, sier skulptør Ian Rank-Broadley (59), som har laget statuen etter samtaler med William og Harry.

– Det har vært et privilegium, forteller han.

GOD STEMNING: Prins William og prins Harry sto selv for avdukingen. Foto: Dominic Lipinski / POOL PA

Prinsesse Diana var talskvinne og beskytter for mer enn 100 organisasjoner gjennom sitt 36 år lange liv. Spesielt stort inntrykk gjorde hun da hun klemte på aidssyke barn og voksne på 80-tallet, og da hun deltok på minerydding i Angola i 1997 – bare måneder før hun døde.

Statuen ble avduket på det som ville være hennes 60-årsdag.

Også antrekket statuen bærer, har en spesiell mening. Kensington Palace forklarer at det viser til den siste periode i prinsessens liv, da hun fant trygghet i seg selv og egen rolle.

Sønnenes ord

«Vi husker hennes kjærlighet, styrke og karakter – kvaliteter som gjorde henne til en kraft for alt det gode verden over. Hun forandret utallige liv til det bedre», skrev William og Harry i en felles uttalelse på Instagram etter avdukingen.

KUNSTNEREN: Ian Rank-Broadley har laget statuen. Han var selvskreven gjest under seremonien. Foto: DOMINIC LIPINSKI / POOL, AFP

«Hver dag ønsker vi at hun fortsatt var her sammen med oss. Nå håper vi at denne statuen for alltid vil være et symbol på hennes live og hva hun sto for», lyder det i posten fra William og Harry, som var henholdsvis 15 og 12 da deres mor så brått ble revet bort.

På Twitter diskuteres det heftig om statuen står til offentlighetens forventning. Mange mener at den ikke ligner, og at den ikke yter prinsessen rettferdighet.