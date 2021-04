LANDKJENNING: Tom Brannick (James Nesbitt) på vei til årets første gravjakt. Foto: BBC

TV-anmeldelse «Bloodlands»: Blodig lapskaus

Sint James Nesbitt i passe usannsynlig nordirsk konfliktkaos.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Bloodlands»

Britisk krim i fire deler

Med: James Nesbitt, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna,

Chris Walley, Susan Lynch

Skapt av: Chris Brandon

Regi: Pete Travis

Premiere på TV2 og TV2 Sumo lørdag 3. april. Nye episoder i påsken.

Her er det mye å like:

Thriller fra regntung by i Belfast-området. Forgreninger bakover til Nord Irland-konflikten. Politifolk med personlige interesser, som helt klart forkludrer både vurderingsevne og reaksjonsmønstre.

Tom Brannick (James Nesbitt) er enslig etterforsker med voksen datter. En druknet Range Rover med – selvsagt – død sjåfør trekkes opp på kaien. Det vekker til live en sak fra drøye 20 år tilbake. Flere personer forsvant sporløst like før Langfredagsavtalen i 1998 (for øvrig det nærmeste man kommer påskereferanse i årets totale påskekrimtilbud).

En av dem var Brannicks kone.

Sannsynligvis henrettet av en fremdeles ukjent overløper mellom IRA og politiet. Som også har signert for dette nyeste drapet. Så hvem er hen?

TELEFONKJENNING: Niamh McGovern (Charlene McKenna) stoler mest på fasttelefonen i «Bloodlands». Foto: BBC

Sammen med regissøren av gjennombruddsserien «Cold Feet», får James Nesbitt både tordne og være myk enkefar i «Bloodlands». Når han skrur på sinnet er han så aggressiv at man blir redd på andre siden av skjermen. Når han skrur på sjarmen er han vel så troverdig som myk, overarbeidet tigerpappa.

I to hele episoder er dette litt forvirrende, men for det meste inspirert og faktisk spennende.

Dessverre har «Bloodlands» fire episoder.

Det er her det går sånn passe i kluss for de involverte, på begge sider av kamera. Plottet skrur seg til forvirring rundt hva vi vet og ikke vet. Skuespillerne går fra passe troverdige, til langt forbi de flestes toleransegrense for passe usannsynlig.

Man må akseptere at nesten ingen karakterene oppfatter renkespillet som pågår. Og at det er så mange som har noe å skjule og/eller hevne, at flere roter seg bort i egne hemmeligheter. Samtidig som man må svelge en logikk som får de mest vanvittige fintene i «House of Cards» til å fremstå som barnebøker.

GATEKJENNING: Tom Brannick (James Nesbitt) kjefter på Tori Matthews (Lisa Dwan) i tradisjonell nordirsk gatemanøver. Foto: BBC

Her kan to personer i et avhørsrom diskutere hemmeligheter på irsk, mens opptaksmaskineriet helt klart er på. Uten at noen i etterkant lurer på hvorfor de bruker et språk nesten ingen andre forstår. Et snøfall, ubetydelig for handlingen, forsvinner like plutselig som det ble introdusert.

Dessuten er det gjennomgående enkeltmenneskers iboende tillit som avgjør om gjerningspersonene får fortsette å ture fram. Der skyld og ansvar ikke særlig elegant plasseres hos mennesker med lavere grad av, la oss kalle det argumentasjonskompetanse.

Like fullt: Aksepterer man alle disse humpene, er «Bloodlands» lenge en godt fortalt nesten-autentisk hund og katt-historie som vekker til live solide konfliktlinjer man var særdeles godt vant til for noe og tyve år siden.

Men særlig troverdig? På ingen måte.

Anmelderen har sett hele serien.