HELLSTRØMS HJEMMEKONTOR: Eyvind Hellstrøm kaller kjøkkenet for sitt hjemmekontor. Når samboer Anita Rennan er ferdig på sitt TV 2-hjemmekontor møtes de over grytene for å lage filmer til Instagram-kontoen «Hellstrøms verden». Foto: Terje Bringedal

Lykkelige Eyvind Hellstrøm: Jeg har fått gaver i livet

Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan deler mye tid på kjøkkenet. Men når hun lager taco, lager han noe annet til «den som vil ha» etterpå.

Ikke desto mindre har samboerparet Anita Rennan (40) og Eyvind Hellstrøm (70) klart å skape en av corona-tidens store mat-slagere på Instagram. Nå kommer de også med boken «Hellstrøms hemmeligheter».

– Hemmeligheten er å gjøre det enkelt, sier Eyvind Hellstrøm.

– Eyvinds mat er ikke vanskelig å lage, sier samboer og medforfatter Anita Rennan.

VG møter dem hjemme på hans kjøkken i leiligheten på Skillebekk i Oslo. Egentlig har de hver sin leilighet som ligger vegg i vegg - forbundet med det de kaller en «dronningdør». En «dør» som alltid er åpen.

– Anitas kjøkken er bare et tekjøkken, sier mesterkokken med et smil.

– I realiteten er det en leilighet - med to kjøkken, sier Anita.

De to har vært samboere siden 2015. Anita Rennan fra Steinkjer er kvinnen som fikk Hellstrøm til å tro på kjærligheten igjen. Fra før av har hun sønnen Nils.

DRONNINGDØREN: Egentlig har Anita Rennan og Eyvind Hellstrøm hver sin leilighet som ligger vegg i vegg - forbundet med det de kaller en «dronningdør». Foto: Terje Bringedal

«Hellstrøms hemmeligheter» er den tredje boken de har laget sammen. Likevel er Instagram-satsingen «Hellstrøms verden» spesielt for samboer-paret.

– Det var søndag 15. mars. Norge var i ferd med å stenge ned og det var da Anita sa til meg: «Nå må vi finne på noe. Vi må spre inspirasjon og glede ut til folket. Hva tenker du på, spurte jeg. «Vi skal lage mat», svarte hun. Men det gjør jeg jo hver dag. «Vi må filme det og legge det ut - og dele kunnskapen». Og slik startet det, forteller Eyvind Hellstrøm.

Siden den gang har paret fått 104.000 følgere på instagram. Det enkle budskapet har spredt seg som ild i tørt gress. Ikke minst takket være de mange stories fra kjøkkenet til Eyvind. Med han foran kamera - og hun bak med en håndholdt iphone.

– Vi gjør det enkelt, sier Anita og blar i visnings statistikken på profilen.

– Se her sier hun stolt. I perioden 29. mars til 4. april hadde vi over sju millioner eksponeringer på våre stories. Enkelte av dem har alene hatt over 600.000 visninger. Men da er det nok mange som ser dem flere ganger.

For det matglade paret har det vært godt å ha et felles prosjekt i den spesielle tiden som både de og resten av Norge har stått siden 12. mars.

FOTOGRAFEN: Anita Rennan har tatt alle bildene til samboer-parets nye bok. Fra sitt hjemmekontor redigerer hun bilder og filmer. Foto: Terje Bringedal

– Anita har jo som så mange andre hatt hjemmekontor og hun har stort sett sittet foran skjermen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Jeg tror nærmest hun er blitt litt sprø av det. Men når hun er ferdig med jobben sin har jeg stått klar med maten. Da er det bare å sette i gang og filme.

– Jeg har ingenting å klage på, jeg har jo verdens beste kantine på hjemmekontoret, skyter Anita inn.

Rennan har lang fartstid fra TV-bransjen. Hun ble kjent med Eyvind Hellstrøm under innspillingen av «Hellstrøm rydder opp»-serien på TV 3. Nå er hun produksjonssjef i programavdelingen i TV 2 og holder i kontrakts- og budsjettforhandlinger på norske produksjoner.

– For oss har dette vært både givende og gøy - og for meg et deilig avbrekk. Dette har gitt meg masse energi. Det er ikke en jobb, men en hobby. Akkurat som andre trives med strikking, storkoser jeg meg når jeg kan sitte å redigere bilder, høre på musikk. Det er min måte å slappe av på. Jeg er avhengig av å ha kreative prosesser ved siden av den administrative jobben i TV 2 . Ellers visner jeg bort, sier Anita.

STOR LEILIGHET: Anita og Eyvind bor i en stor leilighet på 250 kvadratmeter på Skillebekk i Oslo. Kjøkkenet er naturlig nok en sentral del av den sammenslåtte leiligheten. Foto: Terje Bringedal

– Det har vært fantastisk å stå her på kjøkkenet og leke oss frem til resultatet. For oss har det vært et lite bidrag til den nasjonale dugnaden og det er så hyggelig at vi har nådd frem til så mange, fortsetter Eyvind.

Kjøkkenet er Eyvinds hjemmekontor. Står hun over grytene er hun som regel bak kamera og filmer. Så har det da også blitt et 70-talls insta-stories av det. Hun har også tatt alle matbildene til boken. Men det blir Ikke så mye mat fra hennes hånd. For som hun svarer på VGs spørsmål om hva hun liker å servere Eyvind:

– Det blir naturlig nok.... at jeg ikke er så mye på kjøkkenet. Mat er ikke min sterkeste side. Jeg har nok ikke helt det genet i meg. Det er ikke blitt bedre etter at jeg ble sammen med Eyvind.

ALDERSFORSKJELLEN: Hun er 40 og han er 70. Men hverken Anita eller Eyvind tenker på det. Foto: Terje Bringedal

– Hun lager tre ting, skyter Eyvind inn. Anitas pannekaker. Eggerøre med bacon til søndags-brunch og taco på fredager. Og når hun og Nils roper at nå er det taco - sier jeg: «Så hyggelig, jeg kommer og holder dere med selskap» - og så lager jeg noe annet til den som vil ha etterpå.

Eyvind forteller at Nils er en av hans skarpeste kritikere.

– Han er ikke redd for å si ifra hvis han synes det er noe galt med maten jeg har laget. Eller noe annet for den saks skyld. En gang lurte han på hvordan jeg som er så gammel kunne være så barnslig. Eller den gangen han sa til meg «du har jo opplevd alt, du har drevet Norges beste restaurant, fått stjerner i massevis. Men det er en hake ved deg - du e itj trønder» - og det er jo Nils i et nøtteskall.

Eyvind Hellstrøm kaller seg selv en av de utvalgte.

– Jeg har hatt mye motgang i livet, det har vært mange tøffe tak. Jeg mistet foreldrene mine tidlig. Stort ansvar og mye alvor. Da tenker jeg særlig på restauranten. Det var mye. Jeg skulle være bedriftsleder, kunstnerisk leder. Lære opp folk, få dem til å skjønne hva vi drev med. Vi skulle fremstå som perfekte, skape opplevelser for folk. Den positive siden ved jobben var å ta imot gjester fra hele verden. Det var teateret, sier Eyvind Hellstrøm.

GAVER I LIVET: - Nå har jeg det veldig bra. Jeg har fått gaver i livet, sier Eyvind Hellstrøm. Foto: Terje Bringedal

Han forteller at han ikke har tenkt så mye på forventningene som kanskje er blitt stilt til ham.

– Det som er ryggraden her er å ikke klare å leve opp til forventningene, ikke klare å begeistre, å ikke klare å levere - og nå tenker jeg på restaurantdriften. På TV har jeg egentlig bare spasert inn i det og aldri tenkt på forventninger man måtte ha til meg. I «Hellstrøm rydder opp»- programmene ble «strenge Eyvind» er rolle det var lett å gå inn. Vi kom jo til steder det virkelig var helt håpløst - og mange ganger tenkte jeg «er det mulig?».

Denne høsten er Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen tilbake med en ny serie på TV 2. Pandemien satte en stopper for de store utenlands planene. I stedet ble Norges-tur i bobil for de populære TV-profilene.

– Å jobbe med Truls er noe av det beste jeg kan holde på med. Det er mye jobb og mye hygge. Men han er en «go’ing» - og det er terapi for meg å reise rundt med ham, forteller Hellstrøm.

Han legger ikke skjul på at han de siste årene har fått et større perspektiv på livet sitt.

– Man har lett for å komme inn i et spor og bli der. Det er mer mellom himmel og jord enn det man er klar over. Det har åpnet seg for meg og det er sikkert også derfor jeg er blitt en mildere person. Nå har jeg det veldig bra. Jeg har fått gaver i livet. En fantastisk samboer, vakker og vidunderlig, og Nils som gir meg så mye, sier Eyvind Hellstrøm.

Hverken han eller Anita tenker på aldersforskjellen mellom dem.

– Det handler om energi og vitalitet. Eyvind er en leken type. Aldersforskjellen mellom oss er ikke noe vi tenker på i hverdagen og det gjør heller ikke de som er i vår nærmeste krets, sier Anita.

SAMMEN PÅ JOBB: Eyvind lager maten - og Anita filmer. Foto: Terje Bringedal

– Vi er gode på å skape prosjekter sammen. Enten det handler om bok, TV eller instagram. Vi har mange drømmer og fantasier. Anita kan si at det funker, det funker ikke - og da lytter jeg. Jeg kan være med på alt, så lenge jeg har min integritet og stolthet i behold. At kropp og sinn er med meg og ikke i mot meg, sier Hellstrøm.

