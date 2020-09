«FARMEN»-KLARE: Her er de 14 deltagerne som deltar i høstens «Farmen». Fra venstre: Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltager blir sammenlignet med «Lothepus»: – Tror ikke TV 2 vet hva de har stelt i stand

HØNEFOSS (VG) Raymond Røskeland omtales av programleder Mads Hansen som «en voksende legende». Selv mener han at TV-seerne vil få se noe de aldri før har sett på TV.

Tirsdag er «Farmen» igjen tilbake på norske TV-skjermer. Én av dem som deltar i programmet er anleggsarbeider Raymond Røskeland (36) fra Osterøy. Programleder Mads Hansen beskrev 36-åringen slik overfor VG i helga:

– Det er nesten urettferdig å dra frem enkeltpersoner, men Raymond er en voksende legende med så utrolig mange lag. En Lothepus-variant, som viser seg å ha myke sider.

Leif Einar Lothe (50) deltok i den aller første «Farmen kjendis»-sesongen i 2017.

VG møtte alle 14 deltagerne dagen før innspillingen tok til i slutten av juli. Den gang la Røskeland ikke skjul på at selv også har tro på at han vil fungere bra på TV.

– Jeg vil nok tøye strikken en del, det er mange som vil få grå hår av meg - det er det ingen tvil om. Det er ofte at ting blir på min måte når det gjelder alle mulige ting. Faren min sier at TV-seerne får se noe de aldri noensinne har sett før, og det er hundre prosent sikkert også. Er det noe jeg vil ha, så vil jeg virkelig ha det. Jeg har få sperrer. Den dagen de «delte ut sperrer» på skolen var jeg ikke der. Jeg skulket, sikkert. Men jeg ville aldri forgiftet maten eller slike ting. Det blir bare simpelt, forteller «Farmen»-deltageren.

I fjor ble det nemlig svært dårlig stemning da deltager Leif Haugo Stavenjord (54) ble beskyldt for å helle terpentin på maten til de andre deltagerne.

Røskeland ble meldt på programmet av kjæresten, men var lenge usikker på om han ville være med. Men etter å ha bestemt seg for det, og etter at han til slutt ble plukket ut, er han svært motivert for oppgaven.

– Jeg tror dette blir dritkult. Nå må jeg prøve å vinne. Enten ryker jeg ut i løpet av 14 dager, eller så vinner jeg hele driten, mener han.

– Hva er det som kan irritere deg aller mest med andre mennesker?

– Når folk ikke kan en dritt eller vil en dritt - og ikke vet hva de vil med livet sitt. Når man ikke gidder noe som helst. Jeg er kristen selv, men det som også kan irritere er folk som har et vanvittig behov for å «messe» om slikt. Da gir jeg beskjed om at det er helt greit å mene det, men la det være din sak. Om det da fortsetter ber jeg personen holde kjeft.

GLEDER SEG: Raymond Røskeland er én av 14 deltagere i høstens «Farmen». Han føler seg sikker på at dette blir Tidenes «Farmen»-sesong og tror selv at han kommer til å lage god TV. Foto: Espen Solli

I starten av september ble det kjent at en 26 år gammel prest ved navn Thor Haavik også er blant deltagerne i årets sesong, noe Røskeland ikke visste noe om da dette intervjuet fant sted.

– Så du kan være litt hissig?

– Vi får prøve å holde oss i ro da. Vi har jo Norges lover å forholde oss til der inne. Men jeg har temperament, ja. Jeg har en tendens til å eksplodere, men tror det skal gå fint. Jeg er vant til å jobbe med folk. Men jeg tror ikke TV 2 vet hva de har stelt i stand, sier han med et smil.

«FARMEN»-STJERNER: Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom og Leif Einar Lothe fikk et svært nært forhold under «Farmen kjendis» i 2017. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Er du så hissig at du kan bli fysisk?

– He he, det har vi jo ikke lov til. De har vel uansett folk som ville stoppet noe sånt inne på gården, men det er klart - blir det rødt nok så vet man jo aldri. Om man for eksempel går der inne sulten, mens en annen har fylt opp matfatet sitt? Da kan det nok gå en kule varmt for de fleste, forteller Raymond Røskeland til VG.

Publisert: 22.09.20 kl. 18:35

