4. BETALTE FOR antisemittisk VITS

Verdens største youtuber var i hardt vær da han betalte to menn på Fiverr for å skrive «Død over alle jøder» på en plakat. Felix «PewDiePie» Kjellberg (31) unnskyldte hendelsen, men mente at det skulle være et sosialt eksperiment for å vise hva folk var villig til å gjøre for fem dollar.