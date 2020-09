FIKK FETT BETALT: Prins Harry og hertuginne Meghan skrev nylig under en avtale med Netflix som skal være verdt over én milliard norske kroner. Foto: Frank Augstein / AP

Piers Morgan mener prins Harry og hertuginne Meghan bør si fra seg titlene

Den britiske TV-verten (55) langer ut mot hertugparet etter at de inngikk en svært lukrativ avtale med strømmetjenesten Netflix.

Den britiske TV-verten Piers Morgen har flere ganger vist at han ikke er redd for å si akkurat hva han mener, og denne gangen gjør han ingen unntak. Nå mener han at prins Harry og hertuginne Meghan bør si fra seg sine titler som hertug og hertuginne av Sussex. Det begrunner 55-åringen med at de har forlatt både Sussex og det royale familielivet i et forsøk på å bli uavhengige.

Det var i starten av året at Harry og Meghan sjokkerte det britiske kongehuset da de ga beskjed om at de trekker seg tilbake og frasier seg sine royale forpliktelser. De siste månedene har de bodd i Los Angeles, og nylig skrev de en millionkontrakt med Netflix. Ifølge Sky News går avtalen ut på at de to skal produsere filmer og serier, både manusbaserte prosjekter og dokumentarer, deriblant innhold rettet spesielt mot barn.

Flere internasjonale medier melder om at kontrakten skal være verdt vanvittige 100 millioner pund, over én millard norske kroner. Dette er foreløpig ikke bekreftet.

Men det er denne kontrakten med Netflix som gjør Piers Morgan ekstra kritisk.

– Hvis han ikke var prins Harry, og hun stadig var Meghan fra «Suits», tror du da at Netflix ville gitt dem 100 millioner pund? Ingen av dem har kvalifikasjoner til å være en del av Hollywood, sier Morgan i programmet «Good Morning Brittain».

KRITISK: Den britiske TV-verten Piers Morgan er kritisk til Harrys og Meghans nye liv som uavhengige, og mener de får fordeler ved fortsatt å bruke sine titler. Foto: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han fortsetter:

– La oss ikke lure oss selv. De får denne avtalen kun fordi de er prins Harry og Meghan Markle.

55-åringen er krystallklar, og stiller i programmet spørsmål ved hvorfor paret vil være uavhengige og ta avstand fra det britiske kongehuset, men likevel vil beholde sine titler.

– Det kan nok ha å gjøre med at titlene er det som gjør dem attraktive for kommersielle aktører, mener han.

Etter å ha fått hard kritikk i hjemlandet, ble det nylig kjent at Harry og Meghan har betalt tilbake 2,4 millioner pund, drøye 28 millioner kroner, som de fikk av skattebetalerne til å renovere deres andre hjem i Frogmore.

Publisert: 09.09.20 kl. 15:18

