Amerikanske medier: «Ungkaren»-Underwood anklaget for trakassering – eksen krever besøksforbud

De skiltes tilsynelatende som venner, men forholdet mellom de to «Ungkaren»-profilene skal nå ha blitt svært anspent.

Colton Underwood (28) fikk mye oppmerksomhet da han hadde rollen som «Ungkaren» i den amerikanske versjonen av reality-serien i fjor. Tidligere har han vært med i både « The Bachelorette» og «Bachelor in Paradise», men det var i «The Bachelor», som serien heter i USA, at han til slutt fant kjærligheten med Cassie Randolph (25).

Drøyt ett år etter at finaleepisoden ble sendt på TV tok imidlertid forholdet slutt. På sosiale medier skrev de begge den gang at bruddet var helt udramatisk, at de hadde innsett at de passet best som venner og at de ville fortsette å være en del av hverandres liv.

Den idyllen ser nå ut til å være snudd helt på hodet, melder flere amerikanske medier, deriblant det amerikanske kjendisnettstedet TMZ, som skriver at de har fått innsyn i rettsdokumenter i sakens anledning.

Det samme skriver nettstedet Etonline. De skriver at søknaden om besøksforbud ble levert til Los Angeles County Court på fredag, og at høringen etter planen skal finne sted klokken 10.30 tirsdag 6. oktober.

Nå skal nemlig Cassie Randolph ha søkt om besøksforbud fra sin eks-kjæreste. I søknaden skal hun ha anklaget Underwood for en lang rekke forhold av trakasseringsmessig art.

Randolph sier blant annet at den tidligere «Ungkaren» blant annet skal ha teipet fast et sporingssystem på bilen hennes i et forsøk på til enhver tid å vite hvor hun befinner seg. Hun mener også at 28-åringen har erkjent handlingen overfor henne.

Videre oppgir hun, ifølge TMZ, at han gjentatte ganger har dukket opp uanmeldt ved hennes leilighet i Los Angeles, og at han uten forvarsel også har dukket opp ved foreldrenes hus. Hun hevder i tillegg at Colton Underwood på nattestid har stått utenfor soveromsvinduet hennes i foreldrenes hus.

