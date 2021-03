Mads Hansen kjører i gang en ny runde med «Ikke lov å le på hytta». Foto: Fredrik Solstad

Blir mer «Ikke lov å le på hytta»: − Ligger an til å få med en joker

Programleder Mads Hansen rigger klart for andre sesong av «Ikke lov å le på hytta», og denne gangen blir det med helt andre deltagere.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Responsen har vært overveldende. Jeg føler det har gått inflasjon i det begrepet, men den har faktisk vært over all forventning. Den har truffet veldig bredt, så det med latter er nok en universell greie, sier Mads Hansen om første sesong av «Ikke lov å le på hytta».

– Ja, jeg tror vi traff blink der altså.

VGTV-programmet «Ikke lov å le på hytta» har høstet god respons og mye latter. Første episode av første sesong har fått 750.000 visninger, forteller programleder Mads Hansen. Finalen ligger nå ute på VGTV. Nå avslører han altså at det blir en sesong til.

– Nå kjører vi i gang med en sommervariant på en sommerhytte.

les også Bernt Hulsker: – Skjønner at jeg ble sett på som en tulling

Men hvem som skal være med, det vil han ikke avsløre ennå.

– Det jeg kan si: Vi har begynt å kontakte litt folk, og det er også veldig mye nysgjerrighet og meninger om hvem folk vil se i sesong to. Det er en skrekkblandet fryd blant komikere, for alle synes det ser gøy ut, men man er jo redd for å ikke få noe respons.

Hansen sikter til middagen i episode fire, der Morten Ramm jobber livet av seg for å få de andre til å le, men får lite respons.

les også Mads Hansen blir programleder i «Ikke lov å le på hytta»

Første sesong hadde syv deltagere, mens neste sesong vil ha hele ti deltagere.

– Det blir flere, og vi prøver å finne en miks gjennom både alder, kjønn, type komikere og kanskje folk som ikke er tradisjonelle komikere, sier Hansen, og legger til et lite hint:

– Vi ligger an til å få med en skikkelig joker, som jeg tror ingen hadde trodd de ville se i en slik setting.

Slik som forrige sesong vil også innspillingen foregå i løpet av en dag. Det gir både fordeler og ulemper.

– Det er veldig gøy å gjøre alt på en dag, men også veldig slitsomt, sier en leende Hansen.

Sesong to spilles inn i mai, og blir å se på sensommeren.

– Det er veldig gøy å lage noe sånt, sier Hansen.

– Og det er gøy å sitte i et rom og se på dette her. Selv om jeg er litt misunnelig. Det ser gøy ut å være der inne.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.