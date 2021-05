REAGERER: Stina Eline Brandåstrø og Angelica Sophie Thorsen går hardt ut mot KrFs kjønnspolitikk. Foto: Privat

Går ut mot KrF: − De leker med livene til sårbare mennesker

Stina Eline Brandåstrø og influencer Angelica Sophie Thorsen går hardt ut mot KrF etter forslag om å forby hormonbehandling for kjønnsskifte uten foreldres samtykke før fylte 18 år.

Stina Eline Brandåstrø (23) er blant dem som reagerer sterkt etter at Kristelig Folkeparti vedtok ny kjønnspolitikk på landsmøtet. Partiet vil blant annet forby unge under 18 år å få irreversibel kjønnskorrigerende behandling uten foreldres samtykke.

Dette er behandling 23-åringen selv har vært gjennom. Hun ble født i en guttekropp, men forteller at hun alltid har følt seg som en jente.

– Jeg tror konsekvensene av å rokke ved kjønnspolitikken slik KrF vil, vil være mørk og brutal for folk som sliter med å være født i feil kropp. Jeg blir provosert over at KrF og folk fortsatt har slike holdninger. Jeg tror ikke et slikt vedtak ville fått gjennomslag på Stortinget, men at de i det hele tatt prøver er provoserende, sier hun til VG.

Dette ble vedtatt på KrFs landsmøte: Disse tre punktene om kjønnspolitikk ble vedtatt på KrFs landsmøte 1. mai: – Legge barnets beste og føre var-prinsippet til grunn for barn og unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling – med 18-år aldersgrense for irreversible inngrep. Behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens skal i størst mulig grad skal være nasjonalt. – Barnehager, skoler og institusjoner som møter barn og unge skal ikke være arenaer for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre at alle barn og unge blir møtt med evidensbasert faglighet, omsorg og respekt for sin identitet og sine grenser. – Styrke forskningen på kjønnskorrigerende behandling, slik at retningslinjer og praksis bygger på god evidensbasert kunnskap. I praksis betyr det første punktet at KrF vil heve aldersgrensen på når en selv kan samtykke til irreversibel behandling. En kan fortsatt få irreversibel behandling dersom foreldrene samtykker. Det er ikke et forslag som vil hindre tidlig reversibel behandling, som behandling med pubertetsblokkere, frem til man er 18 år. Vis mer

Med sine 14.000 følgere delte hun søndag et personlig innlegg på Instagram, og fortalte hvordan behandlingen hun har fått har vært livsviktig for henne.

«Å frata oss retten til korrekt behandling vil gjøre så mye skade. Mye mer enn dere kan forestille dere.» skriver hun blant annet.

– Jeg har valgt å gå ut mot Kristelig Folkeparti fordi de vil gjøre en vanskelig og hard prosess enda vanskeligere. Jeg mener de leker med livene til sårbare mennesker, sier hun.

Hun forteller at hun har fått massiv respons på innlegget.

– Jeg er helt målløs, jeg har fått så mange fine meldinger. Det har tatt helt av og jeg er veldig lettet over at det ble så godt mottatt.

Redd for brutale konsekvenser

Som åtteåring hadde Brandåstrø sin første time på Rikshospitalet og da hun var 12 år begynte hun pubertetsstoppende behandling. Dette er en behandling som stopper puberteten og gjør at man blant annet ikke utvikler mannlig hårvekst og adamseple.

Hun ble nøye utredet og fulgt opp av et stort team, og som 15-åring begynte hun på hormonet østrogen.

– Jeg lever dette livet, jeg vet hvor stort utbyttet jeg har fått av denne behandlingen. Hvis man ser på andre som har måttet gå gjennom feil pubertet ser man mye angst, depresjon og tilleggsproblematikk.

Hun er redd for at det kan få brutale konsekvenser dersom ikke de som ønsker og føler de trenger det, får muligheten til å gå gjennom utredning i ung alder.

Selv er hun glad for at hun har hatt en svært støttende familie, og hun har alltid følt seg akseptert for den hun er i oppveksten.

Ble sint

Også influencer og modell Angelica Sophie Thorsen (25) gikk hardt ut mot KrF på Instagram søndag.

–Jeg engasjerer meg sjelden i politikk, men da jeg så dette ble jeg så sint, sier hun.

Hun sier det er mange som ikke tror på henne når hun forteller at hun er født som gutt.

– Jeg er så glad for at jeg ble hørt av foreldrene mine og at jeg som 13-åring fikk hjelp av Rikshospitalet til å være meg selv. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha taklet det om jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte. Det betydde alt.

Thorsen fikk østrogenbehandling som 16-åring, og beskriver KrFs vedtak som veldig synd.

– Det er jo dumt at man må ha foreldres samtykke. Man kan ha foreldrene som tenker at dette er en fase, eller at det ikke er noe reelt. Mange er jo faktisk imot det, og det er veldig trist hvis man sitter i den situasjonen, sier hun og legger til:

– For de aller fleste er det ikke en fase, det er ikke noe man plutselig finner på en dag. Det er ikke et valg man kan ta, og jeg synes det er helt grusom at vi skal sette spørsmålstegn ved det, sier hun.

Dette sier KrF

– Det finnes gode grunner til at foreldre bør involveres når barn mellom 16 og 18 år ønsker irreversibel behandling. Vi lener oss på tunge faginstanser og erfaringer fra både Sverige og Storbritannia, sier KrFs stortingsrepresentant, Hans Fredrik Grøvan i en e-post.

Han mener det handler om å beskytte og ivareta mennesker i en sårbar situasjon.

– Vi må ta innover oss at dette handler om livsendrende behandling, sier han.

Han understreker at forslaget handler om å heve aldersgrensen på når en kan samtykke til egen irreversibel behandling, og at KrF heller ikke foreslår å hindre tidlig reversibel behandling – som behandling med pubertetsblokkere.

På spørsmål om hva de tenker om reaksjonene svarer Grøvan dette:

– Vi vet at mennesker som opplever seg som et annet kjønn enn det biologiske har stått i mange tøffe kamper. Vi er opptatt nettopp av disse menneskene og deres situasjon og ønsker å løfte denne gruppen, nettopp derfor foreslår vi å øke aldersgrensen til 18 år for irreversibel behandling.

