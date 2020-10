Kong Haralds lege: – Han har sagt mye morsomt, som kongen pleier

RIKSHOSPITALET (VG) Mens Kong Harald (83) er til observasjon etter dagens hjerteoperasjon, svarer livlegen på spørsmål fra pressen.

Kongens livlege Bjørn Bendz, som ledet det medisinske teamet under dagens hjerteklaffoperasjon, inviterte utvalgt presse til et kort møte på Rikshospitalet kl. 14.00. VG er til stede.

Bendz har vært kongens livlege siden juni år.

– Jeg tenkte å ta litt av bakgrunnen for det vi har gjort her i dag, startet Bendz og snakket om operasjonen i 2015, der den ene av kongens medfødte hjerteklaffer ble byttet ut.

– Inngrepet ble utført etter våre standardprosedyrer, i det samme rommet som alle våre andre pasienter blir behandlet i. Han var våken og fikk lokalbedøvelse på høyre siden av halsen og høye lyske, forklarte Bendz før han gikk mer i detalj om inngrepet, som skal ha vart i en halv time.

Kongen ligger nå til observasjon og har det bra. Han skal ha fått beroligende medikamenter.

– Han har sagt mye morsomt, som kongen pleier. Han er den gode, gamle kongen vår, sa en smilende lege.

Legen opplyser at kongen blir på sykehuset til over helgen, men at de ser an dag for dag.

– Det er fornuftig at han blir her til over helgen, uttalte Bendz.

Ikke risikofritt

Han forklarte at et slikt inngrep kan være risikofylt, men at det i kun én prosent av tilfellene kan ende galt.

– Det kan være dramatisk. Man kan begynne å blø, få hjerneslag og i verste fall dø. Men det har ikke skjedd i dag. Det er 99 prosent sjanse for at sånne inngrep går bra.

– Det har vært en fin fredag. Jeg har vært konsentrert, sa legen og informerte om at de har visst i noen år at kongen måtte på et tidspunkt bytte klaffen.

LEGEN: Bjørn Bendz på pressekonferansen. Foto: Geir Olsen, NTB

Nå ventes det at kongen skal bli bedre i pusten.

– Jeg kan ikke si noe om hans øvrige helse. Alle har vel sett at han har noen gangvansker, men det skyldes smerter i bena. Det har ingenting med hjertet å gjøre, forsikret Bendz.

Han sier kongen selv må styre når han kan jobbe igjen.

– Han ligger i en seng oppe på intensiven nå og har det bra. I morgen kommer han til å rusle rundt. det er vanlig. Når han er klar til å bli friskmeldt, så vil han gjenoppta sine plikter.

– Nå skal vi følge med på at han ikke blør fra innstikkstedene, og at det ikke er hjerterytmeforstyrrelser. Jo fortere man får pasientene ut av sengen, jo fortere blir de friske.

– Men vektløfting første uken er forbudt.

Legen sier at kongen ligger på intensiven av praktiske grunner, på et tilrettelagt rom – «fordi han er kongen vår».

– Men han er ingen intensivpasaient, påpekte han.

han opplyser også at kongen kan få ta imot besøk av familie snart.

Det er strenge restriksjoner på Rikshospitalet på grunn av smittevern i forbindelse med Corona-epidemien, og dermed begrenset adgang til bygget. De største mediene ble derfor prioritert.

Det var like før kl. 11 fredag formiddag at kongehuset meldte om at kong Haralds hjerteklaffoperasjon var vellykket, og at kongens tilstand er god.

Etter inngrepet ble kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon. Han vil være sykmeldt ut oktober.

SYKMELDT: Kong Harald, her på 75-årsmarkeringen for frigjøringen på Akershus festning 8. mai i år. Foto: Lise Åserud, NTB

Nyheten om at kong Harald skulle gjennom en hjerteklaffoperasjon, kom torsdag. Samme dag ble kongen på nytt fraktet til Rikshospitalet der han nylig var innlagt med pusteproblemer.

15 år siden sist

I 2005 gjennomgikk kongen sin første hjerteklaffoperasjon mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen. Kongens aortaklaff ble da under en åpen operasjon erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale.

Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og i torsdagens kunngjøring meldte Slottet at det derfor ikke er uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid.

Kongen har siden første operasjon gått til jevnlige kontroller.

Fredagens statsråd på Slottet gikk sin gang, ledet av kronprins Haakon. Det bekreftet kommunikasjonssjef Guri Ofstad Varpe til VG fredag morgen.

Kronprinsen har også i dag mottatt Japans ambassadør, Masahiro Tauchi, i avskjedsaudiens. Audiensen med representanter for Vernepliktsrådet har også funnet sted.

Kronprinsregenten skal også etter planen gjennomføre besøket til Trondheim, for å delta på festgudstjenesten i Nidarosdomen i anledning ny preses i Den norske kirke søndag. Dronning Sonja avlyser imidlertid sin planlagte reise til Trondheim.

Det var også kronprinsen som i sin fars fravær foretok den høytidelige åpningen av det 165. storting fredag 2. oktober:

Dronning Sonja (83) møtte pressen i forbindelse med åpningen av sitt barndomshjem i Lillehammer 26. september – samme dag som kongen ble innlagt. Da var hun svært positiv og optimistisk:

