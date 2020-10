SYKMELDT: Kong Harald, her på 75-årsmarkeringen for frigjøringen på Akershus festning 8. mai i år. Foto: Lise Åserud, NTB

Kongens hjerteoperasjon var vellykket

Kong Harald (83) har fått operert inn den nye hjerteklaffen.

Operasjonen var vellykket, og kongens tilstand er god. Det melder kongehuset kl 10.46.

Det var ikke snakk om en tradisjonell åpen hjerteoperasjon. Det ble på forhånd opplyst om at kongen ville være våken, og at inngrepet skulle utføres via lysken med lokalbedøvelse.

– Operasjonen ble utført i et hybridrom – det vil si en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue, opplyser kongens livlege Bjørn Bendz i en pressemelding.

Det var han som ledet det medisinske teamet som gjennomførte dagens operasjon, og som ellers besto av overlegene Lars Aaberge og Christian Eek ved Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet.

Overført til intensiven

Legen forklarer det praktiske rundt inngrepet:

– Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken. En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen. Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen.

Etter inngrepet ble kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon.

Kong Harald vil være sykmeldt ut oktober.

Pressemøte

Fredag ettermiddag kl 14 vil også kongens livlege ha et kort møte med invitert presse på Rikshospitalet. Det er strenge restriksjoner på Rikshospitalet på grunn av smittevern i forbindelse med Corona-epidemien, og dermed begrenset adgang til bygget.

Kjent i går

Nyheten om at kong Harald skulle gjennom en hjerteklaffoperasjon, kom torsdag. Samme dag ble kongen på nytt fraktet til Rikshospitalet der han nylig var innlagt med pusteproblemer.

«Utredningen vi har foretatt den siste tiden, har vist at dette inngrepet er nødvendig for å bedre kongens pust», forklarte Bendz i torsdagens pressemelding på kongehuset.no.

Hjertelege om kongens operasjon: – Ville ikke vært bekymret

Livlegen forklarte da samtidig at denne typen inngrep gjøres det flere hundre av i året på Rikshospitalet, og at de norske kirurgene er svært erfarne.

15 år siden sist

I 2005 gjennomgikk kongen sin første hjerteklaffoperasjon mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen. Kongens aortaklaff ble da under en åpen operasjon erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale.

les også Kongens sykemelding forlenges

Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og i torsdagens kunngjøring meldte Slottet at det derfor ikke er uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid.

Kongen har siden første operasjon gått til jevnlige kontroller.

Dronning Sonja møtte pressen i forbindelse med åpningen av sitt barndomshjem i Lillehammer 26. september – samme dag som kongen ble innlagt. Da var hun svært positiv og optimistisk (artikkelen fortsetter under):

Statsråd

Fredagens statsråd på Slottet kl 11.00 går sin gang, ledet av kronprins Haakon. Det bekreftet kommunikasjonssjef Guri Ofstad Varpe til VG fredag morgen.

Kronprinsen mottar også Japans ambassadør, Masahiro Tauchi, i avskjedsaudiens kl 12. Audiensen med representanter for Vernepliktsrådet skal også finne sted.

– Programmet gjennomføres som vanlig. Vi oppdaterer det dersom det blir endringer, opplyste Varpe til VG kl 10.00.

Slottet ønsket da ikke å informere offentligheten om når på dagen hjerteoperasjonen skulle foregå.

Kronprinsregenten skal også etter planen gjennomføre besøket til Trondheim, for å delta på festgudstjenesten i Nidarosdomen i anledning ny preses i Den norske kirke søndag. Dronning Sonja avlyser imidlertid sin planlagte reise til Trondheim.

Det var også kronprinsen som i sin fars fravær foretok den høytidelige åpningen av det 165. storting fredag 2. oktober:

Publisert: 09.10.20 kl. 10:46 Oppdatert: 09.10.20 kl. 11:05

