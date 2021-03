Vida Lill Berge lærte å se verdien i disiplin på «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Vida Lill Berge fikk NAV-støtte før «Kompani Lauritzen»: − Hadde en knekk

Sommeren 2020 var Vida Lill Berge arbeidsledig. Nå er hun å se på «Kompani Lauritzen», samtidig som hun intervjuer «Paradise Hotel»-deltagere i Mexico.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Jeg gruer meg veldig til å se denne episoden. Jeg vet at den dagen kom knekken min, sier Vida Lill Berge (31) om lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

Etter første episode av programmet ligger Vida Lill Berge dårlig an blant rekruttene, og det kjente hun på selvtilliten. Når hun i andre episode må hoppe fra et tårn, er hun fast bestemt på å gjennomføre, selv om høydeskrekken er overveldende.

– Frem til da hadde jeg opplevd veldig lite mestring i programmet. Jeg var bare ræva i alt, følte jeg. Men det gjaldt bare å hoppe.

Berge vant «Paradise Hotel» i 2012, etter det har hun for det meste jobbet i radio, men hun har også vært innom «Paradise Hotel»-produksjonen.

Fikk støtte av NAV

Nå er hun i Mexico for å spille inn «Paradise Hotel». Der jobber hun med å intervjue de forskjellige deltagerne.

I februar skrev VG om at produksjonen skulle reise utenlands: «Paradise Hotel» spilles inn i Mexico – tross globale reiseråd

– Hva tenker du om å reise i dagens coronasituasjon?

– Jeg synes det var et skikkelig vanskelig dilemma om jeg kunne dra eller ikke. Men jeg var innom NAV i 2020 fordi det var vanskelig å finne seg jobb, og jeg er så glad i den jobben her, og jeg er veldig takknemlig for at jeg får være med å skape «Paradise Hotel». Jeg er glad for at jeg har jobb.

REDD: Vida Lill Berge må gjennomføre et tårnhopp i «Kompani Lauritzen» – det passer dårlig med høydeskrekken. Foto: Matti Bernitz

les også 1,2 millioner har sett premieren på «Kompani Lauritzen»

– Du var på NAV?

– Jeg mistet et vikariat i P5 på grunn av pandemien. Jeg var på NAV fra mai til september, og jeg tror det påvirket meg til en viss grad inne på «Kompani Lauritzen» at jeg allerede hadde en knekk, fordi man har jo lyst til å jobbe! Kanskje hodet mitt var på et litt kjedelig sted da jeg dro inn på «Kompani», at jeg hadde litt lav selvtillit på ting, forteller Berge.

Etter «Kompani Lauritzen», som ble spilt inn i september, fikk Berge tilbake jobben i P5. Der skal hun også jobbe etter «Paradise Hotelt»-innspillingen, noe hun er glad for. Berge trives best i radio, men etter sommeren innså hun også hvor viktig det er bare å ha en jobb.

les også «Skam»-skuespilleren imponerer i «Kompani Lauritzen»: – Krevende

Realityprofilen er glad hun hadde kjæresten Bendik den tøffeste perioden.

– Han mistet ikke jobben, så vi visste vi kunne betale ting. Da visste vi det kom til å ordne seg. Han er utrolig støttende også. Han passer på og heier på meg. Det er han og Staysman. Det er min største heiagjeng, og det kødder jeg ikke med, sier en stolt Berge.

– Ensom med tankene

Hun er nemlig god venn med artisten Stian «Staysman» Thorbjørnsen – et vennskap fra tiden som deltager på «Paradise Hotel». I motsetning til kompisen, som har vært soldat i Afghanistan, er ikke Berge like kjent med det militære regimet. Hvert fall ikke regimet på «Kompani Lauritzen».

– Jeg var jo livredd for befalet. Det er veldig kjipt å føle at man hele tiden gjør sitt aller aller beste, men så føler man seg ikke helt sett. Man får ikke skryt for at man tør, og at man gjør sitt beste, i stedet får man kritikk for at man har glemt å brette T-skjorten ordentlig, sier hun.

TØFT: Vida Lill Berge var skuffet etter styrke-, løpe- og evnetestene i første episode av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

les også Fenriken i «Kompani Lauritzen»: - Det er et fravær av disiplin i samfunnet

– Det er litt annerledes fra «Paradise»?

– Det er natt og dag! Mine tidligere erfaring fra reality-TV er at jeg ligger langs et basseng og får tequila og øl, og så skal jeg på parseremonien. Det kan ikke sammenlignes litt en gang, sier Berge, og fortsetter:

– Jeg følte meg litt ensom med tankene mine der inne. Når du havner blant de fire dårligste gang på gang på gang, så venter du bare på at det skal komme en øvelse du selv mestrer. Jeg tenkte bare: Skal det ikke komme en parseremoni snart? Hehe.

– Tøff i trynet

Spørsmålet er om Berge ville blitt med på programmet igjen? Kanskje. Nå har hun glemt alle de vonde følelsene, og husker bare det fine. Dessuten har hun blitt mer disiplinert.

– Og jeg lærte meg at for å oppleve mestring, for å få adrenalin, så blir jeg nødt til utfordre meg selv. I tillegg har jeg lært at jeg kanskje må jobbe litt med hodet mitt.

– Hvordan da?

– Jeg er nok ganske tøff i trynet. Derfor er det vondt å vite at jeg skal grine masse på TV. Jeg synes det er flaut å være sårbar hvert fall på TV. Det er greit med venninner og kjæreste, men foran 1,2 millioner seere – det gruer jeg meg til. Jeg vil at folk skal tenke at jeg er tøff og kul, og ikke som en som gråter ved motgang.

les også Her er deltagerne i neste «Kompani Lauritzen»: – Folk besvimer som fluer

Managementselskapet til «Kompani Lauritzen»-deltagerne Morten Hegseth, Vegard Harm, Christine Dancke, Bernt Hulsker og Linnea Myhre er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.