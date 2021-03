DEBUT: Antonia Gentry (23) spiller sin første store rolle i Netflixs «Ginny & Georgia». Foto: COURTESY OF NETFLIX

Slik påvirket hun handlingen i Netflix-hiten

Skuespiller Antonia Gentry forteller i et intervju at hennes ekte utfordringer var med å påvirke handlingen i den nye Netflix-serien «Ginny & Georgia», der hun spiller hovedrollen.

Publisert: Nå nettopp

Antonia Gentry (23) spiller 15 år gamle Ginny i Netflixs nye serie «Ginny & Georgia». Serien tar opp flere problemstillinger som unge i dag kan kjenne seg igjen i – blant annet viser karakteren til Gentry utfordringene knyttet til å ha foreldre med ulik hudfarge.

I serien ser vi blant annet at karakteren Ginny sliter med å identifisere seg selv. Hun synes hun er for hvit til å være svart, og for svart til å være hvit.

Nå forteller skuespilleren at flere av kommentarene karakteren får i serien, er ekte erfaringer fra hennes liv. Det kommer frem i et intervju hun gjorde på The Ellen Show denne helgen, med gjesteprogramleder Stephen "tWitch" Boss.

HÅRKRISE: Karakteren Ginny Miller går gjennom en utfordrende identitetsreise i serien. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Brukte egne erfaringer i dialogen

– Jeg hørte at noe av dialogen er basert på dine ekte erfaringer?, spør tWitch under intervjuet.

Programlederen legger til at han også kjenner seg igjen i problemene som tas opp. Han har tre barn med sin hvite kone, og forteller at serien tar opp mange relevante utfordringer og temaer for dem som oppdrar fleretniske barn.

– Ja, og det er så hyggelig å høre at du kan kjenne deg igjen i det, sier skuespiller Gentry.

– Det er scener i serien der Ginnys venner har fordommer mot henne, og noe av det er mine ekte erfaringer.

Hun forteller at det spesielt var en scene der en annen karakter stiller ubehagelige spørsmål.

– «Hva er du? Du ser så eksotisk ut!», «Hvem av foreldrene dine er hvit?», eller «Jeg vil ha blandede babyer, men jeg vil ikke takle alt håret», gjentar skuespilleren.

Refinery29 har også omtalt intervjuet.

Dette handler serien om Femten år gamle Ginny Miller (Antonia Gentry) føler ofte at hun ikke måler seg med sin tredve år gamle mor, den uimotståelige Georgia Miller (Brianne Howey). Da hun vokste opp på reisefot prøver Georgia desperat å legge røtter og gi familien noe de aldri har hatt ... et normalt liv. Men Georgias fortid følger dem, og truer familiens nye start. Kilde: Netflix Vis mer

– Sårende

Gentry legger til at karakteren hennes også får kommentarer om at håret hennes ser mye penere ut når hun retter det ut.

– Dette er bare eksempler på ting jeg også fikk fortalt av mine venner da jeg vokste opp. Og de skjønte ikke helt hvor sårende mange av de kommentarene var, sier hun videre under intervjuet.

Derfor ønsket hun å fremme det i serien for å sette søkelys på utfordringene mange unge går gjennom.

FLYTTER: Lillebror Austin, mamma Georgia og Ginny flytter til en ny stat etter at morens mann dør i serien. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Kritisert av Taylor Swift

Serien bruker også plass på referanser om tidligere serier og nåværende kjendiser. Blant annet vitser de om artisten Taylor Swifts kjærlighetsliv.

«Ginny & Georgia» har fått mye oppmerksomhet for gode poenger. Blant annet for å vise et realistisk bilde av sex, mangfold og inkludering. De viser mange etnisiteter, flere karakterer fra LGBTQ +-universet og tar opp psykiske problemer på en realistisk måte.

Men vitsen om Swift, ble ikke tatt godt imot. Den forårsaket Twitter-storm etter at popstjernen gitt ut mot serien på Twitter og omtalte den som «Sexistisk», skriver CNN.

«Hei Ginny & Georgia, 2010 ringte og det vil ha sin sexistiske vits tilbake. Hva med å slutte å bryte ned hardtarbeidende kvinner ved å definere denne dritten som morsomt», skriver artisten på Twitter.

Replikken hun reagerer på er Ginnys reaksjon til moren, som dater flere menn i løpet av serien: «Hvorfor bryr du deg? Du går raskere gjennom menn enn Taylor Swift», sier karakteren i serien.

CNN omtalte utspillene først. De forsøkte å få en kommentar fra Netflix.