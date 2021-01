GLADE DAGER: Ben Affleck og Ana de Armas på tur med to hunder i april 2020, da de to datet. Foto: Broadimage / Shutterstock

Amerikanske medier: Brudd for stjernepar

Lykken i kjærlighetslivet til det kjente skuespillerparet, Ana de Armas og Ben Affleck, ser ut til å ha snudd.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter rundt ett år sammen, skal de to ha blitt enige om å gå hver sin vei. Det melder flere amerikanske medier mandag.

Stjerneparet har selv ikke kommentert påstandene om brudd, som er basert på uttalelser fra ikke navngitte kilder nær paret.

De Armas og Affleck møtte hverandre i hovedrollene av innspillingen til thrilleren «Deep Water», som er å se på kino i 2021, skriver magasinet People.

Ifølge en kilde til magasinet dater de to ikke hverandre lenger.

– Hun avsluttet det. Forholdet deres var komplisert, sier kilden.

les også Se det første bildet av Bond i Norge

En annen kilde – som til nettstedet TMZ bekrefter at forholdet er over – sier at «Ben er et bra sted med familien og karrieren sin og henger ikke med hodet på grunn av bruddet».

Ifølge People er de to fremdeles gode venner.

les også Ben Affleck brøt sammen på filmsettet

Kubanske de Armas er kjent fra blant annet storfilmen «Blade Runner 2049» og hadde hovedrollen i Oscar-nominerte «Knives Out» fra 2019.

Hun spiller også CIA-agent i den nye Bond-filmen «No Time to Die», som delvis har blitt spilt inn i Norge, og som har premiere i 2021.

To ganger Oscar-vinner, Affleck, er kjent fra flere storfilmer, både som skuespiller og regissør. Han har spilt i blant annet de nyeste «Batman»-filmene, «Argo, «Good Will Hunting» og «Pearl Harbor».

Også nettstedet E! Online melder at stjerneparet har gått fra hverandre.