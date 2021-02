VENNER OGG KOLLEGER: Christine Koht og Joachim Førsund, som skrev «Kohts bok». Foto: AGNETE BRUN

Christine Koht skal tilbake på jobb

Christine Koht (53) planlegger å legge ut på bokturné til høsten.

Alle forestillinger og alt annet ble satt på vent da den folkekjære komikeren fikk kreft for over to år siden. Siden har Koht innviet omverdenen i oppturer og nedturer i forbindelse med sykdommen og beinhard behandling.

Til høsten vil hun gjøre comeback på scenen, med forfatter Joachim Førsund, som skrev åpenhjertige «Kohts bok» i fjor. Det melder TV2.no.

Sammen skal de to besøke Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Forestillingen har fått navnet «Kohts liv».

– Det blir ikke så mye pomp og prakt som det har pleid å være, men vi skal ut på veie, sier Førsund til VG.

– Vi legger opp til samtaler på en scene, kanskje Christine stuper kråke til slutt hvis hun er i form til det, legger han humoristisk til.

– Betyr dette at formen til Christine er bedre nå?

– Hun har jo fått tilbakeslag mange ganger, så man vet aldri helt det. Samtidig elsker hun å jobbe og treffe publikummet sitt, så det å ha en jobb langt der fremme holder henne kanskje frisk også, svarer Førsund.

Koht fikk kreftdiagnosen i november 2018. På 53-årsdagen sin i mai i fjor fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.