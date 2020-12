DEN GANG DA: Rappelegenden Eminem og popstjernen Rihanna på samme scene under MTV Movie Awards i 2014. Foto: Matt Sayles / Invision

Eminem med unnskyldning til Rihanna i overraskelsesalbum

Detroit-rapperen støttet Chris Brown i en ti år gammelt sangtekst, lekket i fjor – nå beklager han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rappestjernens slapp overraskelsesalbumet «Music to Be Murdered By — Side B» torsdag. En følgesvenn til januar-albumet med nesten identisk navn.

Blant de 16 sangene ligger låten «Zeus», og innbakt i denne en uforbeholden unnskyldning til popstjernen Rihanna.

Det var i fjor en kontroversielt sangtekst, skrevet for ti år siden, hvor Eminem rappet at han tok side med Rihannas ekskjæreste Chris Brown, ble lekket.

Chris Brown ble dømt til seks måneders samfunnsstraff og prøvetid på fem år for å ha overfalt kjæresten Rihanna i 2009.

les også Rihanna om Chris Brown-volden: - Jeg mistet bestevennen min

I låten synger Eminem blant annet: «But me, as long as I re-promise to be honest/And wholeheartedly, apologies Rihanna. For that song that leaked, I’m sorry, Ri/ It wasn’t meant to cause you grief. Regardless, it was wrong of me», rapper hans.

De to Grammy-vinnende artistene har samarbeidet på en rekke populære låter.

Duoen er kanskje mest kjent for å ha toppet hitlistene med sangen «Love the Way You Lie» fra 2010.

«Music to Be Murdered By — Side B» er Eminems ellevte studioalbum.

Se åpenhjertig Rihanna om Chris Brown-volden hos Opera i 2012: