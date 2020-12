SNAKKER UT: Märtha Louise snakker om å bli forbigått i arverekkefølgen. Foto: Fredrik Hagen

Märtha Louise: − Jeg var i bunn og grunn et problem fra jeg ble født

Prinsesse Märtha Louise snakker om forholdet sitt til Det norske kongehuset i et intervju med Insider.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her sier hun at responsen da hun ble født, og det ble kjent at hun var en jente, var «herregud, det er en jente, hva gjør vi?».

– Jeg var i bunn og grunn et problem fra jeg ble født, noe jeg ikke var klar over, sier hun til Insider.

Da hun ble født, 22. september, 1971, kunne ikke kvinner ta over som monark i Norge. Det kan de i dag, etter en grunnlovsendring i 1990 der kjønnene ble likestilt. Dermed var det den yngre broren, kronprins Haakon, som var neste person i arverekkefølgen.

Fikk spørsmål om hva hun ville

Hun sier videre at hun likevel ikke har følt seg satt til side fordi hun var jente, siden foreldrene alltid ønsket seg en jente.

– Jeg var lykkelig da jeg vokste opp. Jeg var ikke misunnelig i det hele tatt, sier hun videre i intervjuet.

Da Marthä Louise var 15 år var Gro Harlem Brundtland statsminister i Norge.

– Hun kom plutselig opp med ideen om dette var galt, sier Märtha Louise og viser til at det var broren, kronprins Haakon, som en dag ville ta over som monark.

«Et stort press»

Under en seanse på Slottet, skal hun i en diskusjon om arvefølgerekken, ha fått spørsmålet om hva hun selv ville.

Ifølge prinsessen var hun da for ung til å ta en slik avgjørelse – og det er hun glad for i dag. Hun sier at det er «et stort press» å være nestemann i arverekkefølgen, og at kronprins Haakon «gjør en fantastisk jobb».

I høst ble det også kjent at moren, dronning Sonja, opplevde veien inn i kongehuset som vanskelig. I den nye boken til Harald Stanghelle om kong Harald, sier dronning Sonja «de årene var ikke lette» om de ni årene det tok før forlovelsen deres ble offentliggjort.

I dag er Märtha Louise nummer fire i arverekkefølgen, bak kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Etter Märtha kommer barna hun har sammen med avdøde Ari Behn.