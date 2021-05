TIL SAK: Esmé Bianco har saksøkt Marilyn Manson. Foto: AP / NTB

«Game of Thrones»-skuespiller saksøker Marilyn Manson

Skuespilleren Esmé Bianco (38) har saksøkt Marilyn Manson (52) for seksuell-, fysisk og emosjonell mishandling.

Bianco, mest kjent som Ros i de første sesongene av «Game of Thrones», kommer med en rekke sterke anklager mot Marilyn Manson – eller Brian Warner som han egentlig heter.

Bråket og anklagene rundt Manson skjøt fart da eksforloveden Evan Rachel Wood, kjent fra «Westworld» og «True Blood», anklaget han for å ha utsatt henne for mishandling.

Etter påstandene har en rekke kvinner stått frem med egne historier – blant dem er Esmé Bianco.

– Fått holde på ukontrollert

Nå har altså den britiske skuespilleren, som også har hatt et forhold til Manson, gått til søksmål. Hun hevder blant annet at Manson brøt loven da han hentet henne til Los Angeles under falske forutsetninger om at hun skulle være med i både musikkvideoer og filmer, skriver nyhetsbyrået AP.

– Altfor lenge har min overgriper fått holde på ukontrollert, tjent penger og berømmelse, mens bransjen har lukket øynene. Selv om flere modige kvinner har stått frem, er det utallige som er stille, noen av dem vil aldri bli hørt. Mitt håp med å heve min stemme er å bidra til å stoppe Brian Warner fra å ødelegge flere liv og gi styrke til andre ofre slik at de kan få en liten form av rettferdighet, har Bianco uttalt ifølge Hollywood Reporter.

Bianco hevder i søksmålet at Manson i 2009 fløy henne til USA i forbindelse med musikkvideoen til sangen «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», men da hun kom frem var det ikke noe crew, kun Manson som filmet med mobilen sin.

Alvorlige anklager

I søksmålet kommer Bianco med en rekke alvorlige anklager mot Manson, om forhold som skal ha skjedd mellom 2009 og 2011.

Hun hevder blant annet at han ved en anledning fratok henne mat og søvn, men kun ga henne narkotika og alkohol. Bianco hevder at hun skal ha blitt holdt innelåst og at hun skal ha blitt truet og tvunget til å ha sex.

«Det tok Bianco flere år for å forstå Warners fysiske-, seksuelle, psykologiske- og emosjonelle misbruk. Hun lider av posttraumatiske stresslidelser, angst, depresjon og får panikkanfall den dag i dag», står det i søksmålet.

Skuespilleren saksøker også Mansons tidligere manager, Tony Ciulla, for angivelig å ha «passet på» når Mansen selv ikke var til stede.

Advokat: Falske anklager

– Disse påstandene er beviselig falske, sier Mansons advokat Howard King til Hollywood Reporter.

Advokaten hevder søksmålet kommer som et svar på at Manson nektet å la seg «bli herset med» av Bianco og hennes advokat.

– Vi vil bestride disse påstandene i retten, og er sikre på at vi vil vinne, sier han.

Marilyn Manson selv har uttalt at alle hans intime forhold har vært frivillig, skriver AP.

– Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten, skrev han på Instagram etter anklagene fra Wood.

Som følge av anklagene har han blitt kuttet fra plateselskapet sitt, og fjernet fra TV-seriene «American Gods» og «Creepshow».

19. februar ble det også kjent at politiet har startet gransking av Manson.

«Hendelsene stammer fra perioden 2009 til 2011, da Warner bodde i Vest Hollywood», skriver politiet.