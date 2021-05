Caitlyn Jenner stiller som guvernør-kandidat i California. Bildet er tatt i 2018. Foto: Danny Moloshok / X01907

Caitlyn Jenner sier transkvinner ikke burde få konkurrere i kvinneidrett

Caitlyn Jenner (71) vil stille som guvernør-kandidat i California. – Dette er et spørsmål om rettferdighet, sier hun om hvorvidt transkvinner burde få konkurrere i kvinneidrett.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Det sier hun til TMZ.

TMZ-reporteren spør Jenner hva hun tenker om at flere amerikanske stater vurderer lovforslaget som vil forby transkvinner født som gutter fra å konkurrere i kvinneidrett i skolen.

– Dette er et spørsmål om rettferdighet. Det er derfor jeg er imot at biologiske gutter som er trans skal konkurrere i kvinneidrett i skolen, sier Jenner, og legger til:

– Det er bare ikke rettferdig. Og vi må beskytter kvinneidrett i skolene våre.

En slik lovgivning vil primært kreve at offentlige skoler og universiteter lar idrettsutøvere konkurrere i henhold til kjønn tildelt ved fødselen i stedet for kjønnsidentitet.

Flere stater vurderer lovforslaget, skrev New York Times i mars. Nå melder TMZ at 34 stater vurderer å innføre en slik lov, og at minst fem stater allerede har innført loven.

Jenner annonserte i april at hun stiller som guvernør-kandidat i California, og at hun håper å avsette den nåværende guvernøren i California, demokrat Gavin Newsom som har vært guvernør sinde 2018. Sammen med kunngjøringen ble også nettsiden Caitlyn for California lansert.

– California har vært mitt hjem i nær 50 år. Jeg kom hit fordi jeg visste at alle, uavhengig av bakgrunn eller status i livet, kunne gjøre sine drømmer til virkelighet, skrev hun i en uttalelse.

Jenner er OL-gullvinner i tikamp, transaktivist og er kjent som TV-personlighet fra realityserien «Keeping up with the Kardashians».

Realitystjernen kom ut som transkvinne i 2015 etter at hun ble skilt fra kona Kris Jenner. Siden den gang har 71-åringen vært blant verdens mest profilerte frontfigurer for LHBTQ-miljøet.

Ifølge amerikanske medier har Jenner vært republikaner i årevis. Jenner har i mange år forsvart Trump-administrasjonen, men snudde i 2018 da den daværende presidenten trakk tilbake rettigheter for transpersoner.