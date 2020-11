NY MANN: Mario Riera har fått vise seg fra en ny side i «71 grader nord». Foto: Haakon Lundkvist/Discovery

På «71 grader nord» med tarmsykdom: − På do 1700 meter over havet

Mario Riera er innlagt på sykehus med ulcerøs kolitt, en sykdom han måtte håndtere i vill norsk natur på «71 grader nord».

Nå nettopp

– På «71 grader nord» var jeg ikke i strålende form i magen. Jeg måtte bare gå i skogen, og det gikk fint – naturen er jo en evig do, sier realityprofil Mario Riera (22) til VG.

Han har tarmsykdommen ulcerøs kolitt. Nå er han innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. Til vanlig går han på do fem til seks ganger daglig, men tiden før innleggelse måtte han gå opp mot 25 ganger om dagen.

Riera er på vei inn i semifinalen av «71 grader nord» som ble spilt inn i sommer. Han har altså kommet langt i konkurransen, og vist seg som noe annet enn en «Ex on the beach»-deltager.

Men hvordan klarte han å være med på et så tøft realityprogram med en sykdom som denne?

DRITT: Mario Riera la ut et bilde på Instagram fra den dagen på sykehus han beskriver som «en skikkelig drittdag» Foto: Skjermbilde

– Synes ikke synd på meg selv

– Det tar på både fysisk og psykisk. Men jeg prøvde, og jeg klarte å se forbi det. Jeg tror ikke de andre deltagerne merket så godt at det tok energi, forteller han.

Den siste uken har han ligget på sykehus. Da VG snakket med ham var han sliten etter å ha vært i narkose for undersøkelser, men like positiv.

– Jeg prøver å ikke synes synd på meg selv. Det ordner jo seg alltid, så jeg prøver å være positiv, sier Riera.

Men han legger ikke skjul på at han er bekymret. Realityprofilen har nemlig prøvd så mange medisiner nå at han snart er tom for alternativer. Om ingenting fungerer risikerer han å få utlagt tarm.

les også Disse er med i sjokk-realityen «Singletown»: – Vil bevise at vi ikke bare er et realitypar

– Nå har jeg fått meldinger fra folk som har fått utlagt tarm og som lever fint med det, men jeg vil la tarmen reddes så langt det lar seg gjøre. Kanskje blir det aktuelt senere, og det kan jo gjøre hverdagen enklere for meg om det skulle skje.

Han forklarer at de nå tar diverse tester på sykehuset, og at når betennelsen går ned får han tid til å tenke på dette med utlagt tarm – om det er aktuelt for ham. Han har lenge vært åpen om sykdommen som ble diagnostisert før han skulle i militæret.

«Samme sykdom som Mario»

– Jeg er åpen, og ikke alle er det. Det er en tabubelagt sykdom. Det er ikke ekstremt kult å snakke om utlagt tarm og driting. Men jeg prøver å belyse at det er greit. Alle driter, alle går på do og noen har sykdommer som gjør det ekstra sårt, sier han, og legger til:

– Det er ekstremt mange med denne sykdommen som er unge, yngre enn meg, og noen av dem har jeg fått meldinger av. De sier de endelig har fortalt klassen om sykdommen, for eksempel, og at de da enkelt kan si: «Jeg har samme sykdom som Mario».

Ulcerøs kolitt: Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom som rammer endetarmen og nedre deler av tykktarmen, men sykdommen kan også angripe hele tykktarmen.

Betennelsen fører til at tykktarmen tømmer seg oftere. Det medfører diaré. Sårdannelse i slimhinnen gir blødning og produserer puss og slim.

Ulcerøs kolitt påvises som regel blant personer i alderen 15–40 år. Det finnes unntak.

De vanligste symptomene er magesmerter og blodig og slimete diaré. Kan også oppleve slapphet, vekttap, nedsatt matlyst, blødning fra endetarmen og generelt tap av næringsstoffer.

Kirurgi er den eneste behandlingen som kan helbrede tarmsykdommen ved å fjerne tykktarmen. Langt færre opereres i dag enn tidligere fordi den medisinske behandlingen er blitt bedre.

Akutte episoder med ulcerøs kolitt kan være både farlige og plagsomme, og de krever ofte intensiv behandling på sykehus. Kilde: Norsk Helseinformatikk Vis mer

les også Slutt for «Paradise»-paret

– Er det en motivasjon for deg å være positiv?

– Ja, det er det. I går var det en skikkelig drittdag, men jeg prøver å ikke fokusere for mye på det. På «71 grader nord» var jeg ofte irritert, men jeg viste det ikke.

– Som en ung og sprek realityprofil, hvordan er det i møte med denne krevende sykdommen?

– Sykdommen er så uforutsigbar. Det tar mye energi fysisk, og spesielt psykisk. Og jeg går så mye på do. Men jeg gjorde «71» for å vise at det går an. Selvfølgelig kan man ikke alltid gjøre alt, noen ganger er man så dårlig, sier Riera.

Mario Riera fikk utfordret seg skikkelig på «71 grader nord». Foto: Haakon Lundkvist/Discovery

Men uansett hvor gammel han er så har han denne sykdommen. Han forteller at det er noe han har akseptert.

– Jeg har begynt å tenke på å gripe dagen, og nyte dagene jeg er frisk. Plutselig går det jo dårlig en dag, sier han.

– Men jeg hadde gjort alt for en frisk tarm.

Men Riera har aldri vært en naturperson, kanskje på grunn av sykdommen, forteller han. Nå har han likevel fått sansen. Og han har fått sjansen til å vise seg frem som noe annet enn det han først ble kjent for – en «Paradise hotell» og «Ex on the beach»-deltager.

– På do 1700 meter over havet

– «71» var en veldig god opplevelse. Jeg lærte så mye, og jeg fikk mestringsfølelse. Jeg ble så imponert over meg selv. Det var mye jeg klarte, som jeg ikke trodde jeg skulle klare, forteller han.

– Jeg var på do på en klippe 1700 meter over havet. Det er det ikke alle som kan si. I tillegg var jeg edru hele tiden, og da blir man jo en annen person på TV enn når man drikker hele tiden.

Discovery ringte Riera to uker før innspillingen starter og spurte om han ville bli med. Han hadde ikke trent noe særlig, men sa umiddelbart ja. Nå ligger han an til å nå semifinalen.

les også Mads Hansen i ny «influencerkrig»: Betaler for hver følger realitydeltagerne mister

For tiden studerer han til å bli barnehagelærer, men den siste tiden har han vært noe usikker på fremtiden.

– Jeg får litt tid til å tenke på det nå på sykehuset da, sier han.

Hele livet har han hatt lyst til å bli brannmann, men det går ikke på grunn av sykdommen.

– Men kanskje jeg vil jobbe med TV. Jeg er hvert fall ikke ferdig med TV helt ennå.

Publisert: 27.11.20 kl. 17:23

Les også